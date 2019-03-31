İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Güder oyunu eşiyle birlikte kullandı

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder oyunu eşi Yıldız Güder ile birlikte kullandı.


Güder Mahalli İdareler seçimlerinde oy kullanmak üzere eşiyle birlikte Avni Kığılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine gitti. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Güder, seçimlerin hayırlı olmasını temenni ederek, “Bu gün uzun bir çalışmanın semeresini alacağız inşallah. Yerel seçimlerin Battalgazimize, Malatyamıza ve Türkiye'ye hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kazası belasız bu seçimleri atlatırız inşallah. Bizim gönlümüzde geçen Cumhur İttifakının Türkiye genelinde yüzde 50 bir oyla seçimleri kazanması. Malatya'da ve ilçelerde de aynı şekilde seçimi kazanırız inşallah” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.