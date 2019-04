Güder rekor oy oranı ile başkan seçildi

Battalgazi'de rekor oyla başkanlığa seçile Osman Güder, yaptığı teşekkür açıklamasında, “Seçim süreci daha geride kalmıştır. Gün birlik, beraberlik ve kardeşlik günüdür. Gün, helalleşme günüdür"dedi.

Mahalli İdareler Genel Seçiminde Ak Parti'nin adayı olarak Battalgazi'de 108 bin 568 bin oy alarak önemli bir seçim başarısı elde eden Güder, kendisine oy veren vermeyen tüm Malatyalılara teşekkür etti.

Sandıklara giderek iradesini ortaya koyan herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Güder, “Bizleri mahcup etmeyen, aziz hemşherilerimize hizmetkar kılan, lütfu ve ikramı ile onurlandıran Rabbimize sonsuz hamd, sena ve şükürler olsun. Bizlere güvenen, dua ve destekleriyle her daim yanı başımızda olan, oylarıyla bizlere 'şehrü-l emin' gibi ulvi bir görevi tevdi eden herkese en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Hangi partiye, hangi adaya oy vermiş olurlarsa olsunlar, bugün sandıklara giderek iradelerini beyan eden her bir hemşehrime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seçim süresince gecelerini gündüzlerine katan AK Parti ve MHP İl ve İlçe Başkanlarımız ile, Kadın, Gençlik ve Mahalle Başkanlarımız nezdinde tüm teşkilat mensuplarımıza, milletvekillerimize, adaylarımıza hülasa her bir gönül dostumuza hassaten teşekkür ediyorum. Seçimlerin kazananı milletimiz olmuştur, memleketimiz olmuştur ve demokrasi olmuştur. Seçim süreci daha geride kalmıştır. Gün birlik, beraberlik ve kardeşlik günüdür. Gün, helalleşme günüdür. Gün, birbirimizi en samimi duygularla bağrımıza basma günüdür. Gün el ele, omuz omuza vererek hep birlikte Türkiye olma günüdür. Her daim dediğimiz gibi gayret bizden, destek ve dua sizden, muvaffakiyet Rabbimizdendir" diye konuştu.