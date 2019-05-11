Güder, vatandaşlarla birlikte iftarını açtı

Başkan Güder, mahalle sakinleri ile iftar sofrasında bir araya gelmenin önemine dikkat çekerek, iftar sofralarının birlik ve beraberliği, kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini söyledi.

Battalgazi Belediyesi tarafından hayırsever Haşim Balta'nın katkıları ile Şehit Fevzi ve Beylerbaşı Mahallesi sakinlerine iftar yemeği verildi. İftar yemeğine, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Battalgazi Belediyesi Meclis Üyeleri Ebru İnanç, Rıfat Türker, Abuzer Altın, AK Parti Battalgazi İlçe Katın Kolları yönetimi, Beylerbaşı Mahalle Muhtarı Hasan Arıkan, Şehit Fevzi Mahalle Muhtarı Sami Cengil, bazı birim müdürleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Kuran'ı Kerim tilaveti ve ardından Ramazan ayına özel sohbetle başlayan iftar programında, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, mahalle sakinleri ile yakından ilgilendi. Burada konuşan Başkan Güder, Ramazan ayının birlik ve beraberlik açısında önemine dikkat çekerek, “Bizler özellikle mahallemizdeki vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi bir araya getirerek, bu manevi havada hep beraber bir tas çorba dahi olsa, paylaşmayı, paylaşmanın bize neler getireceğini, bu mübarek Ramazan'ın bolluğundan, bereketinden istifade etmeyi, hep beraber bir araya gelip, kırgınlıkları, dargınlıkları bırakarak, Ramazan'ın bereketi ile bir sofrada buluşmayı istedik. Bu sofrada buluşturan yüce Rabbime hamd olsun. Sizlere teşekkür ediyoruz. Nice Ramazanlarda hep böyle bir araya gelip, bu çocukların cıvıltısını duymayı, belki bir araya gelmeyen birçok zamandır birbirlerini bulamayan kardeşlerimizin, ablalarımızın, çocuklarımızın bir araya gelerek bu güzel ortamı paylaşmaları ve bu paylaşmaya vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Ve diliyorum ki hem Türkiye'de, hem Dünya'da böyle bu güzel iftarları oluşturma ortamı sağlanması için Rabbimin güç, kuvvet, sadakat, muhabbet ve sevgi vermesini diliyorum” diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yaptığı kısa konuşmanın ardından mahalle sakinlerine iftar yemeği dağıttı ve mahalle sakinleri ile birlikte iftarını açtı.