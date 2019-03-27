Güder ve Tüfenkci Bakırcılar Pazarı'nda

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Bakırcılar Pazarı ve çevresindeki esnafları ziyaret etti.

Güder daha sonra milletvekili Tüfenkci ile birlikte ASRİAD Malatya Şubesi yönetimiyle bir araya geldi. AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, burada yaptığı konuşmada 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri'nin Malatya ve Türkiye için önemine vurgu yaparak, "Her seçim, diğer seçimleri etkiler. İşadamlarımız ve Malatya kamuoyu bunu anladı ama bazıları hala 'Yerel seçimlerin merkezi hükümetle, bekayla ne alakası var?' diyor. 31 Mart'ta AK Parti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı güçlü bir şekilde çıkacaktır. Bu anlamda 31 Mart'taki seçim ülkemiz için büyük önem taşıyor. Ülkemiz sorun, sıkıntı yaşasın, mevcut hükümetin eli zayıflasın diye uğraşan ve dört gözle bekleyenler var. Türkiye üzerinde spekülasyon yapmak isteyecekler ama sizler Allah'ın izniyle bunlara fırsat vermeyeceksiniz. 31 Mart'ta sandıktan güçlü bir şekilde çıkarak, kaldığımız yerden devam edeceğiz ve 'durmak yok, yola devam' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise "Türkiye, 31 Mart'ta önemli bir seçim yapacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ilk defa bir yerel seçime gideceğiz. Dünya, 31 Mart'taki seçimlere kilitlenmiş durumda. Türkiye'nin üzerinde hesaplar yapanlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ne kadar oy alacak ona bakıyorlar. Ben inanıyorum ki; 31 Mart'ta sizler hizmetten, milli idare, demokrasiden, istikrardan yana oy kullanacaksınız. Türkiye'nin istikrarı gerçekten büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.

Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte daha sonra ANESİAD Malatya Şubesi'ni ziyaret etti. Güder, "Bizim ana hedefimiz ve ilkemiz; topluma, insanlara hizmet etmektir. Sivil toplum kuruluşlarının da ana işlevleri budur. İnşallah biz bu hizmetleri yaparken bileşenleri bir araya getirmek ve onlarla birlikte hareket etmek istiyoruz. Toplumun lehine olacak icraatlarda bir ve beraber olacağız. Belediye başkanlığı görevi bize verilirse bu toplumun eksik ve ihtiyaçlarını gidermek için çalışacağız. Sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri birlikte ortak aklı ön plana çıkarıp, Battalgazi'mizi hep birlikte yöneteceğiz" diye konuştu.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder daha sonra Selçuklu Mahallesi'nde yoğun bir katılımla düzenlenen mahalle toplantısına katıldı.