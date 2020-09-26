Güder'den, eğitimde Türkiye ortalamasının üzerine çıkma temennisi

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geçtiğimiz günlerde Ali Tatlı'dan boşalan Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Battal Kanbay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kurumum ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi. Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Battalgazi ilçesinde doğup büyüdüğünü hatırlatarak, şunları söyledi: “Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in bu nazik ziyareti bizleri fazlasıyla memnun etti. Bende Battalgazi'de büyüdüm. Liseyi Fatih Lisesi'nde okudum ve Hançukur Mahallesi'nde yaşadım. Ondan dolayı Battalgazi benim için özel bir yer. Bu benim için bir avantaj. Battalgazi'nin eğitim ile ilgili sınıflardaki öğrenci ortalamasının düşürülmesi ve aynı zamanda niteliğin de arttırılması gerekiyor. Fen Lisesi tarzı bir okulu Battalgazi'ye kazandırmak istiyorum. Aynı zamanda birkaç tane de nitelikli okul kazandırmak istiyorum. Sizin de desteğiniz ile Battalgazi'yi önemli bir noktaya getireceğiz inşallah.”

“İnşallah güzel işlere imza atacağız”

Müdür Kanbay'a yeni görevinde başarı dileyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Rabbim müdürümüze yeni görevini kendisine, ailesine ve Malatya'mıza hayırlı eylesin. Milli eğitim camiası çok geniş bir camia. Bir milyon çalışanı ile öğrencisiyle ciddi bir yekunu teşkil etmekte. Bu yekunu yönetmek ve yönlendirmek çokta kolay olmasa gerek. Malatya'mızda eğitim ve öğretim konusunda Türkiye ortalamasında. Bizim amacımız Malatya'nın bu ortalamasının daha da üstüne çıkması. Bu görev hepimizin üzerine düşüyor. Tabi burada insanları yönlendirecek olan da Milli Eğitim Müdürümüz. Kendisi de genç bir kardeşimiz. İnşallah Malatya'mıza faydalı hizmetlere imza atacaktır. Özellikle biz Battalgazi bölgesini yorumladığımızda okul sayımızda sorun ve sıkıntılar var. Eski Malatya'nın, Malatya'nın eski yerleşkesi olması nedeniyle istediğiniz her yere okul yapma imkanınız olmuyor. Ama inşallah sayın müdürüm ile biz belediye olarak elimizdeki tüm imkan ve olanakları birleştirerek, bu sıkıntıları gidermeye çalışacağız. Battalgazi Belediyesi olarak bizim imar çalışmamız vardı ve bitti. İmar çalışması da ona göre yapıldı. İnşallah 40 öğrencinin 50 öğrencinin eğitim gördüğü sınıflar değil de, çocuklarımız mevcudun daha düşük olduğu sınıflarda eğitim görürler. Bunu sağlama adına hep beraber çalışacağız. Müdürüme tekrardan hayırlı olsun diyorum” dedi.