Güder'den hayvancılık tespiti

Başkan Güder, kayısı kenti olan Malatya'da, son 10 yıl içerisinde hayvancılık alanında önemli gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonunda, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya II Koordinatörü Murat Tunç ve belediyenin ilgili birim yetkilileri ile bir araya gelerek, kırsal kalkınma alanında yapılması planlanan proje ve çalışmalar hakkında istişarede bulundu. Burada konuşan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya II Koordinatörü Murat Tunç, TKDK'nın var olduğu 42 il içerisinde Malatya'nın ilk 5 içerisinde yer aldığını belirterek, “Biz Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu olarak sayın Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder beyefendinin daveti üzerine belediyede bir brifingimiz olacak. Hangi projeleri desteklediğimizi, ne tür projelere destek verdiğimizi burada daha detaylı anlatacağız. Tabi bugüne kadar biz Malatya'da yaptığımız projelerle ve hayata geçirdiğimiz projelerle TKDK'nın var olduğu 42 il içerisinde, ilk 5 içerisindeyiz. Bunu daha da yukarı çıkarmak istiyoruz. İnşallah belediyelerimizin desteğiyle, bu projeleri daha da arttırarak Malatya'da kalkınmaya bizimde katkımızın en fazla düzeyde olmasını istiyoruz. Bu toplantıyı bize fırsat verdiği için sayın başkanıma teşekkür ediyorum. İnşallah Battalgazi Belediyesi ve TKDK iş birliği ile iyi, güzel, doğru projeleri hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, kayısı kenti olan Malatya'da son 10 yıl içerisinde hayvancılık alanında önemli gelişmelerin yaşandığını ifade ederek, “Bugün kırsal kalkınmayla beraber, Battalgazimize özellikle tarımsal alanda neler kazandırabiliriz. Çiftçimize nasıl bir destek sunabiliriz onun bir beyin jimnastiğini yapacağız. Battalgazimizde özellikle çiftçilik konusunda hangi eksiklikler var, onların tespitlerini yaptık. AK Parti ilçe başkanlığı yapmış olduğumuz dönemde sürekli çiftçilerimizle hemhaldık, istişare halindeydik. Bu soruları bugün burada biz belediye olarak kendi aramızda gündemimize aldık. Bunla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Bugünde Kırsal Kalkınmayla beraber ortaklaşa ne kazandırabiliriz Battalgazimize, onun bilgi alış verişinde bulunacağız. Kırsal kalkınma gerçekten Malatyamıza özellikle son 10 yıldır çok güzel kazanımlarda bulunmuş oldular. Malatya, kayısı kenti olmasının yanında, Ulvi Saran sayın valimiz döneminde Malatya'nın aynı zamanda hayvancılık kenti olma yolunda da bir yol alması gerektiğini gündeme taşımıştık. O tarihten sonra özellikle kırsal kalkınma yönünde, hayvancılık konularında çok güzel icraatlara imza atmış oldular. İnşallah bundan sonra ki süreçte de güzel hizmetleri Battalgazimize, Malatyamıza kazandırma adına gayret sarf edeceğiz, onun toplantısını yapacağız. İleriki tarihte de somutlaşan projelerimizi tekrar basınımızla, halkımızla paylaşacağız” diye konuştu.