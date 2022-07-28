Güder'den İl Sağlık Müdürü Berk'e hayırlı olsun ziyareti

Öğr. Üyesi Erhan Berk'e "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirerek, yeni görevinin kendisine ve Malatya'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Karaman ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Acun ile birlikte geçtiğimiz günlerde Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Başhekimliği görevinden Malatya İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr.Öğr.Üyesi Erhan Berk'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. İl Müdürü Berk ile uzun süre sohbet eden Başkan Güder, yeni görevinin kendisine ve Malatya'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum"

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Malatya İl Sağlık Müdürü Berk, “Çok kıymetli ağabeyim Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Kale Belediye Başkanımız Murat Koca'ya bu nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bölgenin evladı olarak memleketimize en güzel şekilde vatandaşlarımızın hayır duasını alarak hizmet etmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Türkiye sağlık alanında belirli bir ivme yakalayarak güzel noktalara geldi. Battalgazi bölgemizde 300 yataklı yeni bir hastane hizmete açıldı. Sağlık hizmetleriyle hastanemiz, bölge halkını büyük ölçüde rahatlatacağını düşünüyorum. Başkanımızın kadim diyarı Battalgazi'de gösterdiği başarıyı, sağlık camiası olarak bizlerde ortaya koyacağımız hizmetlerle yakalamaya çalışacağız. Ziyaretlerinden mutlu olduğum ağabeylerime şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Sağlık alanında Dünya'ya örnek oluyoruz”

Geçtiğimiz Haziran ayında İl Müdürlüğü görevine atanan İl Müdürü Erhan Berk'in başarılı hizmetlere imza atacağına canı gönülden inandığına vurgu yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün çok değerli il müdürümüzü makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledik. Müdürümüz kısa bir süre önce de hac vazifesini yerine getirdi ve Rabbim ibadetini kabul eylesin. Bizlere de tekrar gitmeyi nasip eylesin. Değerli kardeşimiz il müdürlüğü görevine atanması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Müdürümüzün başhekimlik görevi süresince Malatya'ya güzel ve takdire şayan hizmetleri olmuştur. Bu güzel hizmetlerin sonucu olarak İl Müdürlüğü görevi kendisine tevdi edildi. Hastalarımızın az olmasını temenni ettiğimiz Malatya'mızda, İl müdürümüzün vatandaşlarımıza ışık tutacak hizmetlere imza atacağımıza canı gönülden inanıyoruz. Türkiye sağlık alanında hangi noktalara geldiğini hepimiz müşahade ediyoruz. Türkiye, sağlık alanında dünya çapında bir çekim merkezi hâline dönüştü. Bugün çok sayıda ülkeden gelen heyetler sağlık sistemimizi inceliyor, kendilerine uyarlamaya çalışıyor. Yurt dışından arkadaşlarımızla konuştuğumuz zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık alanındaki büyük yatırımları ve doktorlarımızın özverisi sayesinde Türkiye'nin sağlık alanında ciddi mesafeler aldığını belirtiyorlar. Buda bizi mutlu ediyor. Rabbim doktorlarımızın gayretlerini daim etsin. Müdürümüze yeni görevinde başarı diliyoruz. Misafirperverliğinden ötürü de şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.