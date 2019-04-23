Güder'den lisanslı depoculuk vurgusu

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Güder, “Kayısı ortak paydamız” diyerek, kayısı için lisanslı depoculuğun önemli olduğunu söyledi.

Burada konuşan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Osman Bey gönül belediyeciliğinin gerçekten oturmuş bir Başkanı. Battalgazi meclis üyeliği döneminde de bizim ilçe başkanlığımızı yapmış çok değerli bir abimiz. Kendisine bu görevde yapacağı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah bu makamları kimlere nasip ettiyse, onlarda bu şehre hizmet etmek için elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Battalgazi bölgesi daha çok tarım arazilerinin yoğun olduğu bir bölge. Bizde Ticaret Borsası olarak sürekli kendileri ile istişare içinde olacağız. Kendilerini gerektiği yerlerde bilgilendireceğiz, yardıma ihtiyacımız olduğu zamanlarda da yardım isteyeceğiz. Ben tekrar Malatya Ticaret Borsası adına, meclis üyelerimiz adına ve bütün üyelerimiz adına bu görevin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, istişareye önem vereceklerini kaydederek, “Malatya Ticaret Borsası, Malatyamızın can damarı olarak görüyoruz. Malatya denilince kaysı akla geliyor. Kayısı denilince de Malatya Ticaret Borsası akla geliyor. Ramazan başkanımız 1 yıl önce göreve geldiler. Göreve geldikten sonra Ticaret Borsası'nın gerek işleyişi ve çalışmasında büyük farklılıklar olduğunu gözlemledik. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi bugünde, yarında, Malatya'mızın özellikle tarımsal alanda, kayısı konusunda sorunlarına sahip çıkacağına canı gönülden inanıyoruz. Bu hususta çalışmalarını devam ettireceklerine de inanıyoruz. Bizlerde yerel yöneticiler olarak, sorumlu olduğumuz Battalgazi bölgemizde, özellikle kaysı ve tarım konusunda ne katkı sunabiliriz, biz kendileri ile istişare halinde olacağız. Elimizden gelen katkıyı, Battalgazi halkımızı, vatandaşımızı, milletimizi güçlendirme, geliştirme, ekonomik durumunu düzeltme anlamında üzerimize ne düşüyorsa, bunu yapmaya hazırız. Kayısı ortak paydamız. Gerek siyasilerimiz, gerek yerel yöneticiler, gerek STK'lar olsun, bugüne kadar çok güzel çalışmalar yapmış oldular. İnşallah yakın zamanda lisanslı depoculuk türü üzerinde kendileri çalışıyor. Kısa zaman içinde Malatya'mıza kazandırılır ve çiftçimizde bundan istifade eder diye düşünüyorum” diye konuştu