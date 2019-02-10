Güder'den MÜSİAD'a ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, “Malatya şube başkanlığında 26 Ocak'ta bir görev değişimi yaşandı, üyelerimiz bizleri bu görev layık gördüler. Bizler de yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz” dedi.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ise “Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul ile MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığına seçilen Muharrem Poyraz ve yönetimine hayırlı olsun diyoruz. MÜSİAD Türkiye ve Malatya'mız genelinde, toplumumuza bir çok fayda sağlamış kurumdur” diye konuştu.