Güder'den TOKİ bölgesi için özel talimat

Battalgazi'nin daha iyi bir görünüme kavuşması için çalışmalarında hız kesmeyen Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan ilçeye yeni parklar kazandırırken diğer yandan ilçedeki parkların modern hale gelmesi, çocukların daha iyi ve sağlıklı ortamlarda oyunlar oynamalarını sağlamak amacıyla bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını da aralıksız devam ettiriyor. 2020 yılı içerisinde toplam maliyeti 5 milyon olan 7 adet yeni oyun parkını ilçeyle buluşturan ve 21 mevcut parkta da yenileme çalışması talimatını veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yaklaşık 22 bin kişinin yaşadığı TOKİ bölgesi içinde özel bir talimat verdi. Başkan Güder, Çöşnük Mahallesi, Fırat Mahallesi, Yamaç Mahallesi ve Merkez Beydağı mahallesindeki onarım ve bakım çalışması TOKİ site yönetime ait toplam 32 parkta maliyeti 3 milyon olan yenileme çalışmasının yapılması için Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne talimat verdi.

Muhtarlar ve site yönetimini ağırladı

Hayata geçirdiği insan odaklı projelerle daha yaşanabilir bir Battalgazi'nin temellerini atan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Çöşnük Mahallesi Muhtarı Burhan İnanç, Fırat Mahallesi Muhtarı Nihat Biner, Merkez Beydağı Mahallesi Muhtarı Hakverdi Sevgi ile TOKİ site yönetimi müdürü Remzi Ayverdi'yi makamında ağırladı. Muhtarların ve site yönetiminin taleplerini dinleyen Başkan Güder, bölgedeki parklarda yüksek maliyeti nedeniyle yenileme çalışması yapılamadığını ve çocukların parklardan istifade edemediğini öğrendi. Bunun üzerine birim müdürlerine gerekli talimatları veren Başkan Güder, gerekli çalışmaların yapılmasının ardından parkların daha modern haliyle çocukların ve ailelerin hizmetine sunulacağını ifade etti.

“Sorun çözücü bir belediye başkanımız var”

Battalgazi'nin sorun çözücü bir belediye başkanı olduğunu belirten TOKİ site yönetimi müdürü Remzi Ayverdi, “Battalgazi bölgesi hizmet ve yatırım anlamında çok şanslı. Sorun çözücü bir belediye başkanı mevcut. Fırat Mahallesi TOKİ konutlarının müdürüyüm. Başkanımızın daveti üzerine bugün muhtarlarımızla ziyaret ettik. Sorunlarımızı ve taleplerimizi dinlediler. Sorunların çözümü için talimat verdiler. Bizde o hizmetleri bölgemizde yaşatmak için elimizden gelen çabayı ortaya koyacağız. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Osman Güder başkanımız Battalgazi için bir şans”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in taşın altına elini hiç çekinmeden koyduğunun altını çizen Merkez Beydağı Mahallesi Muhtarı Hakverdi Sevgi, “Bölgemizdeki çocuk parklarının eksikliğini başkanımıza bildirdik. Normalde TOKİ alanı içerisinde olduğu halde Başkanımız Osman Güder, bu sıkıntıyı gördü ve taşın altına elini koydu. Rabbim razı olsun başkanımızdan” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in kendilerine müjde verdiğini aktaran Fırat Mahallesi Muhtarı Nihat Biner, “Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e proje sunumu yaptık. Başkanımız bu konuda bize bir müjde verdi. Parklarımızda yenileme çalışmalarını Battalgazi Belediyemiz yapacak. Mahalledeki vatandaşlar ve şahsın adına Osman Güder'e teşekkürlerini sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediyesi'nin hizmetleri arasında olmamasına rağmen parkların yenileme çalışmasını üstlendiğini ve talimatı veren Güder'e teşekkürlerini ileten Çöşnük Mahallesi Muhtarı Burhan İnanç ise, “Bu hizmet kesinlikle belediyenin yapacağı bir hizmet değil. Böyle olmasına rağmen başkanımız Osman Güder'in talimatıyla Battalgazi Belediyemiz bu sıkıntımızı üstlendi. Gönüllere dokundu. Parklarımız kötü halde. Parkımız var ama çocuklarımız oynayamıyor. O parklarımızı kullanılacak hale getirirsek eğer ne mutlu bize. Bu anlamda sorunumuzu başkanımıza ilettik. Rabbim inşallah başkanımızın yaptığı bu hizmetleri daimi etsin. Başkanımızın ilçemiz için bir şans olduğunu belirtmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

“Yöneticiler, yönetilenlere hizmetkar olmak zorundadır”

Görev sorumluluğundaki Battalgazi'de gönül belediyeciliği etkin şekilde uygulaması ile büyük takdir toplayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Elazığ'da üzerinde özellikle durduğu iki konuyu bende tekrar etmek istiyorum. Birincisi, ‘Devlet yük değildir, devlet yük alır. Devlet, vatandaşının mutluluğu ile mutlu olur. Devlet insanların yüklerini almak için oluşturulan bir mekanizmadır.' ikincisi ise ‘Yöneticiler, yönetilenlere hizmetkar olmak zorundadır. Efendilik yapanların bizin aramızda işi yoktur.' konularının üzerinde özellikle durmuştu. Bunlar bizim için bir talimattır. Bir emir niteliğindedir. Bizim Battalgazi'ye hizmet sözümüz var. İlçemizi geleceğe hazırlıyoruz. Hizmet belediyeciliğinin yanında gönül belediyeciliğini de etkin şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Gönüllere girmekte gönül ister. Hizmet alanımızda bulunan yada bulunmayan bir yerde bir sorun, eksiklik veya talep varsa, onu gidermek bizim boynumuzun borcudur. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımızın bizden bir talebi varmış. TOKİ alanlarının bulunmuş olduğu alanlarda özellikle geleceğimizin teminatı yavrularımızın istifade edeceği parklarda, yenileme çalışması yapılması gerekiyormuş. Bizde ilgili birimimize durumun önemini belirterek, çalışma yapmaları yönünde talimat verdik. Bu çalışmanın bize 3 milyon gibi bir maliyeti var. Hakikaten şu süreçte bu maliyet belediyemize ciddi bir külfet getiriyor. Fakat şuna inanıyoruz biz hizmet için varız. Bir yerde bir eksiklik ihtiyaç varsa o ihtiyacı gidermekle mükellefiz, görevliyiz. Benim özellikle üzerinde durduğum konuların başında şu gelmektedir. Bölgeler arası gelişmişlik farkındalığını ortadan kaldırmak, birinci görevimizdir. İnşallah belirtilen bölgemizde bulunan parklarımızın yenileme çalışmalarına bahar döneminde başlayacağız. Vatandaşlarımızın ve yavrularımızın rahat istifade edeceği mekanlar haline tekrar getireceğiz. Burada yöneticilerimizden hassaten şunu istirham ediyorum. Bir mekanı yapmak çok kolay. Fakat açılan yerlerimize sahip çıkmalıyız. Buralar sizin alanlarınız. Lütfen alanlarınıza sahip çıkalım” dedi.

“TOKİ bölgesine hizmetlerimiz artarak devam edecek”

TOKİ bölgesinde sosyal tesis eksikliği olduğunu ve bunun çalışmasını Büyükşehir Belediyesi ile yapacaklarının da altını çizen Başkan Güder, “Sosyal tesisler yapacağımız, ticaret alanları oluşturabileceğimiz belediyemize ait bir alanımız o bölgede yoktur. İnşallah Büyükşehir Belediyesi veya hazine arazilerinden ihtiyacımız kadarının tahsisini yaparak, o bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarını giderebileceğimiz kalıcı eserler bırakacağız. Bunun çalışmasını Battalgazi Belediyesi olarak başlattık. Bu bizim sorumluluğumuz ve bu sorumluluğumuzu kısa sürede yerine getireceğiz. Bölgemize hizmetlerimiz artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Battalgazi'mize inşallah 7 okul kazandıracağız”

2021 yılının Battalgazi için önemli bir yıl olacağını da sözlerine ekleyen Güder, “Battalgazi'mizde ciddi bir okul sıkıntısı var. 2021 yılında gerekli kurumlarla görüşerek, ilçemize inşallah 7 tane okul kazandıracağız. Sağlık alanında, sosyal donatı alanlarında ve yeşil alanı çoğaltma adına da çalışmalarımızı devam ediyor. Millet kıraathanelerimizi, kütüphanemizi, gençlik merkezlerimizi, yarı olimpik havuzumuzu, halı sahalarımızı bu yıl vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. İlçemizi mazisine layık bir ilçe konumuna getirmek için gecemizi gündüzümüze kattık. 2021 yılı ilçemiz adına önemli bir yıl olacak. Bizim bu ilçeye hizmet sözümüz var. İnşallah görev süremizin sonunda vatandaşlarımızın karşısına anlımız ak ve üstlenmiş olduğumuz sorumluluğu yerine getirmenin huzuru ile çıkarız. Milletimize layık olmak için layık olacak işler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.