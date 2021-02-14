Güder'den üç aylar mesajı

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, mübarek üç aylar münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Güder, “Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisine alan, bereket ve huzur dolu günlerin başlangıcı olan üç aylara giriyor olmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Belediye Başkanı Güder, üç ayların tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesi temennisinde bulunduğu mesajında, “Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisine alan, bereket ve huzur dolu günlerin başlangıcı olan üç ayları idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu aylar maneviyatın ve dini duyguların yoğunluk kazandığı, dayanışma, yardımlaşma, merhamet hislerimizin en üst noktaya ulaştığı, iyiliklerin ve güzelliklerin arttığı önemli ve özel zamanlardır. Ayrıca üç ayların içerisinde yer alan kandil geceleri, hatalarımızdan ders çıkarma, günahlarımızdan arınma fırsatı bulacağımız, birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğimiz mübarek gecelerdir. Pandemi dolayısıyla başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya zor günler yaşamaktadır. Rabbimin izni ve inayetiyle bu günlerin de geçeceğini biliyorum. Bu vesileyle üç ayları dua, iyilik ve huzur ile geçirmeliyiz. Dua kapılarının açık olduğu bu günleri iyi değerlendirmeli ve imanımızı güçlendirmeliyiz. Müminler olarak her yıl gelişini heyecanla beklediğimiz nadide zamanlar olan mübarek üç ayların milletimize ve tüm insanlığa sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak, recep ve şaban ayını mübarek kılsın ve bizi ramazana kavuştursun" dedi.