Güder'e ‘hayırlı olsun' ziyaretleri sürüyor

Başkan Güder'e yeni görevinde başarı dileklerini ileten Meşeli, “Hacı Bektaşi Veli Kültür Vakfı Merkezi Genel Merkezi olarak tarihi ve doğal güzellikleri ile dopdolu bulunan, büyük devlet ve siyaset adamlarını bağırlarında yetiştiren, güzel Malatya'mızın müstesna bir mevkisinde bulunan Osman Güder Başkanımızın başkan seçilmesinden dolayı, biz bundan büyük onur ve mutluluk duyduğumuzu, bütün dostlarımız adına başarı dileklerimiz ile şükranlarımızı sunuyoruz. Takdir edersiniz ki Malatya gerçekten güzel bir memleket” diyerek, Malatya'ya Başkan Güder'in önemli hizmetler kazandıracağına inandığını söyledi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli'nin hep birlik ve beraberlikten yana olduğunu ifade ederek, "Malatya'mızın kendileri hem kanaat önderi, hem Malatya'mızın sigortası konumundalar. Rabbim eksikliklerini vermesin, uzun ömür versin. Hepimizin ortak paydası Malatya. Hepimizin amacı Malatya'mızın daha güzel yerlere taşınması, insanların yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yaşam konforunun artırılması, insanlar arasındaki muhabbeti, kardeşlik duygularının geliştirilmesi. Ayrıştırmak isteyenlere fırsat vermemesi adına Hasan abimiz, genel başkanımız bugüne kadar çok güzel icraatlarda, söylemlerde ve eylemlerde bulundular. Bu yönüyle kendilerine çok teşekkür ediyorum. Malatyamız, Türkiye genelinde düşündüğümüzde, doğunun barısı, batının doğusu, kavşak konumunda veyahut ta atlama taşı görevi gören bir ilimiz. Malatyamız bugüne kadar huzur içerisinde, kardeşçe yaşama ortamı, imkanı bulmuş oldu. Bundan sonraki süreçte de bizler yerel yönetimler olarak, bu huzur ortamını daha da pekiştirmek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz” diye konuştu.