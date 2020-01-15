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Guilherme, Yeni Malatyaspor'da kaldı

Süper Lig’de devre arası transferinde adı Beşiktaş ile anılan Brezilyalı orta saha Guilherme, Yeni Malatyaspor’da kaldı.

Süper Lig'de devre arası transferinde adı Beşiktaş ile anılan Brezilyalı orta saha Guilherme, Yeni Malatyaspor'da kaldı.


28 yaşındaki orta saha oyuncunun Beşiktaş'a transferi, siyah-beyazlı kulübün transfer limiti dolayısıyla gerçekleşmedi. Yeni Malatyaspor ile 1,5 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan Guilherme'nin ikinci yarıda da sarı-kırmızılı formayı giyeceği belirtildi.


Yeni Malatyaspor Futbol Şube Sorumlusu Suat Tekin, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, “Guilherme, Yeni Malatyaspor'un sözleşmeli futbolcusudur. Transfer dönemlerinde bu tür haberler çıkabilir. Biz en başından beri yönetimimize gelen bir teklif olmadığını söyledik. Futbolcumuzun performansından oldukça memnunuz. Dolayısıyla kendisiyle devam etmek istememiz en doğal hakkımız” diye konuştu.

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