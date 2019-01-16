Gümrük Bölge Müdüründen Asriad'a ziyaret

Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Havva Eksilmez, Asrın İşadamları Derneği Malatya Şubesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında dernek hakkında bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Asriad Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek kurumun Malatya için büyük bir değer olduğunu ifade etti.

Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Havva Eksilmez ise Asriad Malatya Şubesine toplantılara gösterdikleri ilgi ve konukseverlikleri için teşekkür etti. Malatyalı iş adamlarının ihracatlarını Malatya'dan yapmalarının avantajlarını anlatan Eksilmez, yapılacak ihracatta Malatya'nın gelişmesi için kurum olarak her zaman iş adamlarının yanında olacaklarını ifade etti.