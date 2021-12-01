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Gümrük kaçağı kol saatleri ile yakalanan şahıs sınır dışı edildi

Malatya’da 97 adet değişik marka ve modelde gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi.

Malatya'da 97 adet değişik marka ve modelde gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs, işlemlerinin ardından sınırdışı edildi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Akpınar Meydanı'nda yabancı uyruklu bir şahsın gümrük kaçağı kol saati satışı yaptığı bilgileri üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsın sırt çantasında yapılan aramada, 97 adet değişik marka ve modelde gümrük kaçağı kol saati ele geçirdi.


Şüpheli şahsa 5607 "SKM" yasal işlem yapılarak, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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