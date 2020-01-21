'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gümrük kaçağı sigara malzemeleri ele geçirildi

Malatya’da gümrük kaçağı sigara malzemeleri ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.

Malatya'da gümrük kaçağı sigara malzemeleri ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM ) Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesi, Sivas caddesinde bir iş yerinde yapılan aramada, 5 bin adet gümrük kaçağı makaron, 118 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü, 18 adet gümrük kaçağı nargile lülesi, 6 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.


Şüpheli şahsa 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.