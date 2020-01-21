Gümrük kaçağı sigara malzemeleri ele geçirildi

Malatya’da gümrük kaçağı sigara malzemeleri ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.
Malatya'da gümrük kaçağı sigara malzemeleri ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM ) Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesi, Sivas caddesinde bir iş yerinde yapılan aramada, 5 bin adet gümrük kaçağı makaron, 118 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü, 18 adet gümrük kaçağı nargile lülesi, 6 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
Şüpheli şahsa 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.