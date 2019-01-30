Gündüzbey polis kontrol noktasına yeni kabin

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Gündüzbey Polis Kontrol Noktasında görev yapan polisleri ziyaret etti. Fiziki açıdan zor şartlarda görev yapan güvenlik güçlerinin bir nebze de olsa çalışma şartlarını iyileştirmek adına Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Polat, “Dünyamız çok sıkıntılı bir süreçten geçmekte. Artık güvenlik çok daha fazla önem arz ediyor. Polis arkadaşlarımız da şehrin giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktaları ile şehrin güvenliğini sağlıyorlar. Bu görevlerini yerine getirirken de fiziki olarak zor şartlarda görevlerini sürdürüyorlar” ifadelerine yer verdi.

Yeni yılın ilk saatlerinde Gündüzbey Polis Kontrol Noktasını ziyaret ettiklerin anımsatan Polat, “ O zaman polis arkadaşlarımızın bir talebi olmuştu. Büyükşehir Belediyesi olarak MEGSAŞ Genel Müdürlüğümüzce bu talebi yerine getirdik ve bugün polis kontrol noktası için bu kabini arkadaşlarımızın hizmetine sunduk. Fiziki açıdan daha modern bir kontrol noktasında polis arkadaşlarımız görevlerini ifa edecekler. Tüm polislerimize ve güvenlik güçlerimize vazifelerinde kolaylıklar diliyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin.” diye konuştu.

Ziyarette Başkan Polat'a MEGSAŞ Genel Müdürü Münir Özpolat da eşlik etti.