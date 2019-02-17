Güneşli havayı fırsat bilen Malatyalılar Tabiat Parkına koştu

Malatya'da güneşli hava etkili olmaya başladı. Artan hava sıcaklığını ve güneşli havayı fırsat bilen Malatyalılar, Turgut Özal Tabiat Parkı olmak üzere piknik alanlarına akın etti.

Aileleriyle mangal yaparak hafta sonunu değerlendiren Malatyalılar, Tabiat Parkı içinde bu yıl hizmete giren hayvanat bahçesini de gezerek vakit geçirdi. Vatandaşlar çetin geçen kış mevsiminin ardından güneşli havanın tadını aileleriyle birlikte piknik yaparak ve hayvanat bahçesini gezerek geçirmek istediklerini söylediler.

Öte yandan hava sıcaklığının yavaş yavaş yükselmesi tahmin edilen Malatya'da Tabiat Parkı ve hayvanat bahçesine ziyaretçi sayısının her geçen gün artması bekleniyor.