Güney Kuşak Yolu'nun önemli bir sorunu gideriliyor

İki ilçe merkezini ilgilendiren taşkın zararlarına karşı daha emniyetli hale gelmiş olacak Güney Kuşak Yolu Kanalı ve Menfezi 1. Kısım Taşkın Koruma İnşaatı işine ait sözleşme müteahhit firma ile imzalandı. Sözleşmesi imzalanan Malatya Merkez Güney Kuşak Yolu Kanalı ve Menfezi 1. Kısım Taşkın Koruma İnşaatı işi kapsamında, 882 metre çift taraflı betonarme duvar ile ferforje korkuluk ve toplamda 118 metre menfez imalatı yapılacak. Böylece 2 ilçe merkezi taşkın zararlarına karşı daha emniyetli hale gelmiş olacak. Malatya merkezde trafiği rahatlatacak Güney Kuşak Yolu açılmasında 2 ilçe merkezini taşkın zararlarına karşı daha emniyetli hale getirecek olan Güney Kuşak Yolu Kanalı ve Menfezi 1. Kısım Taşkın Koruma İnşaatı işine ait sözleşme imzalanmasıyla yolun önemli bir sorunu giderilmiş oldu.