Günpınar Mahallesinde su sorunu

Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Günpınar Mahallesi yaşanan içme suyu nedeniyle vatandaşlar mağdur olduklarını söylediler.

İlçeye bağlı Günpınar Mahallesi içerisinde bulundurduğu Günpınar Şelalesi ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Malatya'nın ve bölgenin turizm bölgesi olarak bilinen Günpınar'da mahalle sakinleri içme suyu sıkıntısı nedeniyle yetkililerden destek bekliyor. Mahalle sakini Nahit Sözen, içme suyu sıkıntısı yaşadıklarını ifade ederek, “Geçen hafta bir bardak çeşmeden su içtim sonrasında rahatsızlandım, hastaneye gittim. Günpınar'da su kaynaklarının bu kadar çok olduğu bir bölgede 10 yıldır hazır su içiyorum” dedi. Günpınar Mahallesinde yaşayan Mehmet Özende yaz aylarında havası serin ve suyu bol diye köylerine geldiklerini ifade ederek “Su kaynaklarını MASKİ evlerimize getiremiyor, yıllardır bu sorunu yaşıyoruz. Günpınarlılar olarak suyun içinde susuzluk çekiyoruz. Yetkililerimize daha önce getirmiş oldukları hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz ama su sorununun da bir an önce çözülmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Günpınar'ın içme suyu projesinin hazır olduğunu belirten Bekir Sözen ise “Günpınar Malatya'nın en güzel turistlik yerlerinden biri. Darende'nin içme suyunun büyük bölümü Günpınar'dan karşılanıyor ama biz kendi kaynaklarımızdan sağlıklı bir şekilde faydalanamıyoruz. Büyükşehir yasasından önce köyümüze il özel idarenin ve sonrasında büyükşehir belediyesinin içme suyuna yönelik bir çalışması olmadı. Mahallemizin yarıdan fazlası bizlerin elli yıl önce yaptırdığı depo demeye dilimin varmadığı iki depodan besleniyor. Yeterli su debimizin olmasına rağmen bu sorun bir türlü çözülemiyor. İnanın o su depolarını görseniz su içmekten tiksinirsiniz. Konuyu MASKİ Genel Müdürümüze ilettik, büyükşehir belediye başkanımıza ilettik, projemiz hazır, her şey tamam, sadece projenin uygulamaya konulması bekleniyor” diye konuştu.