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Günpınar Şelalesi dondu

Malatya’nın Darende ilçesindeki bulunan Günpınar Şelalesi, bugünlerde dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu.

Malatya'nın Darende ilçesindeki bulunan Günpınar Şelalesi, bugünlerde dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Yaklaşık 40 metreden dökülen şelalenin bir bölümünün donması ise ortaya kartpostallık görüntü çıkardı.


Darende ilçesine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan ve Türkiye'nin 243'cüncü Tabiat Parkı olan Günpınar Şelalesi, hava sıcaklığının geceleri eksi 15'e kadar düşmesi ile dondu. 40 metre yukarıdan akan suların bir bölümünün donması ile ortaya da adeta kartpostallık görüntü çıkardı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği şelalenin donmuş halini çekmek içinde birçok fotoğraf ve doğaseverler de Günpınar'a geliyor.

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