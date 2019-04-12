Güreş şampiyonasına katılan hakem ve antrenörler yemekte buluştu

Eski milli tekvando antrenörü Nevzat Alaca, Malatya'da yapılan Okullararası Yıldızlar Güreş Türkiye Birinciliği müsabakalarına görev yapan hakem ve antrenörlere yemek verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 11 - 14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Okullar Arası Yıldızlar Güreş Türkiye Birinciliği müsabakalarında heyecan sürüyor. Eski milli tekvando antrenörü Nevzat Alaca müsabakalarda görev yapan hakem antrenörlere yemek verdi.

Yemek programında konuşan eski milli hakem Mehmet Iklım, “Hakem arkadaşları onure eden işadamımız eski milli tekvandocu Nevzat Alaca arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Kendisi aynı zamanda tekvando federasyonu başkanlığı için adaydı halen bu yönde çalışmaları devam ediyor. Kendisine destek veriyoruz. İnşallah kendisini daha iyi yerlerde bekliyoruz” dedi.

Nevzat Alaca ise, “Malatyamızda organize edilen Okullararası Yıldızlar Türkiye Güreş Şampiyonası büyük bir organizasyon. Siz çok değerli hakem arkadaşlarımızın ve hocalarımızın bir arada olması çok önemli. Amatör sporlar hakikaten büyük özveri ve manevi ruhla yapılan organizasyonlarda hepimizin karınca kararınca birbirimize kenetlenerek, destek sunmak amacı gütmemiz gerekiyor. Bu tür organizasyonların Malatya'mızda daha çok uygulanması, gerçekleştirilmesi lazım” diye konuştu.