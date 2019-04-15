Güreş Türkiye Birinciliği Müsabakaları sona erdi

Battalgazi Spor Salonunda yapılan Birbirinden heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Şampiyonada Malatya adına yarışan 57 Kilogramda Yusuf İşleyen Türkiye ikincisi oldu.

Serbest stilde dereceye giren sporcular şöyle oluştu:

38 kiloda Samet Yılmaz Tokat, 41 Sezgin Koşar İstanbul, 44 Yusuf Kulalı İstanbul, 62 Muhammed Güngörmüş Balıkesir, 68 Halil Küçük Çorum, 75 Yakut Temel Tokat, 48 Sefa Yıldırım Tokat, 85 Veli Maral Tokat, 52 Memiş Karabal Ankara, 100 Emirhan Taytemur Adana.

Grekoromen stilde dereceye girenler ise şöyle:

38 Ramazan Kalpazan Manisa, 41 Abdullah Keskin Muğla, 44 Barak Akdoğan İstanbul, 48 Halil Çınar Konya, 52 İbrahim Özdemir Samsun, 57 Yusuf Yazıcı Kayseri, 62 Alperen Berber Samsun, 68 Can Kaymakoğlu Kocaeli, 75 Salih Özgün İstanbul, 85 Ahmet Eremekter Ordu, 100 Yusuf Bakır İstanbul.