Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 11 - 14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Okullar Arası Yıldızlar Güreş Türkiye Birinciliği müsabakalarında heyecan sürüyor. Yıldızlar Güreş Türkiye Birinciliği Müsabakalarına 60 ilden 454 sporcu katılıyor. Grekoromen stil müsabakaları 11-12 Nisan, serbest stil müsabakaları ise 13-14 Nisan yapılacak. Malatyalı spor severlerin daha ilk günden organizasyona ilgi göstermesi yetkililerin yüzünü güldürdü. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan yaptığı açıklamada, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 11 - 14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Okullar Arası Yıldızlar Güreş Türkiye Birinciliği müsabakalarında heyecan sürüyor. Yıldızlar Güreş Türkiye Birinciliği Müsabakalarına 60 ilden 454 sporcu katılıyor. Grekoromen stil müsabakaları 11-12 Nisan, serbest stil müsabakaları ise 13-14 Nisan yapılacak. 4 Gün boyunca sürecek olan Yıldızlar Güreş Türkiye Birinciliği Müsabakalarının fair play içerisinde geçmesini temenni ediyor, tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi başarılar diliyorum'' diye konuştu.