Gürkan, Arslantepe'nin önemini anlattı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arslantepe'nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı listesine girmeyi hak ettiğini vurguladı.

Başkan Gürkan özel bir TV programına katılarak Arslantepe'yi tanıttı. TV'de Asuman Kerkez'in sunumuyla yayınlanan “Tadında Hikayeler” adlı programın yeni bölümünün çekimleri Malatya Arslantepe Höyüğü'nde yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın konuk olduğu programda hem Malatya üzerine sohbet edildi hem de Malatya yemekleri ile tarihi anlatıldı. Malatya Mutfağının baş aktörü bulgurdan yapılan çok sayıda köfte yemeğinden söz edildi. Hırçıkli Köfte'nin de yayın esnasında Başkan Gürkan'ın katkısıyla sunucu tarafından yapılıp pişirildiği programda Arslantepe'nin önemi üzerinde duruldu. Arslantepe Kale duvarı yıkıntıları üzerindeki camlı alanda gerçekleştirilen programda, höyükteki kazılara büyük emek veren İtalyan Arkeolog Prof. Dr. Marcelle Frangipane'nin yaptığı çalışmalar da anlatıldı.

“2021 Arslantepe Yılı olacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 40 yılı aşkın süredir Arslantepe'ye emek veren Marcelle Hanım'a ilk göreve geldikleri 2004 yılında “Fahri Hemşehrilik Beratı” takdim ettiklerini belirtti. Arslantepe'nin Malatya'da olması dolayısıyla “İnsanlık Medeniyetinin Başladığı Yer” tabirini kullandıklarını vurgulayan Başkan Gürkan, “Arslantepe, Milattan Önce 4 bin yıllara kadar tarihlenen bir merkez. Dünyadaki ilk bürokratik devlet yapısı burada şekillenmiş. Demirden yapılan ilk kılıçlara burada rastlandı. Burada büyük bir tarih var. Şu an burası UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde. Bizler, UNESCO Kalıcı Listesine alınması için girişimlerde bulunuyoruz. Beklentimiz, Arslantepe'nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine girmesidir. Öyle inanıyoruz ki 2021 Yılı Arslantepe Yılı olacaktır” dedi.