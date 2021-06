Gürkan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ'ın Dedeköy mahallesinde yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi tarafından Akçadağ'ın Dedeköy Mahallesinde yapılan 14 km'lik asfalt çalışmasının tamamlanmasının ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, tamamlanan çalışmaları inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Gürkan'a inceleme gezisinde Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdürü, AK Parti, CHP ve MHP Akçadağ İlçe Başkanları, Daire Başkanları, STK temsilcileri ve muhtarlar eşlik etti.

Gerçekleştirilen programda açılış konuşmasını yapan Dedeköy Mahalle Muhtarı Mustafa Çubuk, “İki yıl içerisinde Dedeköy Mahallemize yapılan kanalizasyon, yaklaşık 14 km'lik asfalt yapımı için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Selahattin Gürkan'a şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim. Ayrıca Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'a da yeni yerleşim yerimizin kilit taşlarını yaptıkları için teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Başkanım bir yıl önce mahallemize geldiğinde toz ve toprak içerisindeydik. Başkanımızdan 3 km'lik yolumuzun yapılmasını isterken Başkanım bizlere yaklaşık 14 km'lik yol yaptı. Bunun için Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Akçadağ Dedeköy Mahallesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, “Akçadağ Dedeköy Mahallemize yaklaşık 14 km asfalt çalışması yaptık. Bölgenin asfalt çalışmasını bitirdik. Akçadağ ilçemizde üç grup yolunda çalışmalarımız devam etmektedir. Ilıcak, Aşağıörükçü, Yukarıörükçü, Keklikpınarı ve Kadıibrahim yollarımızda asfalt çalışmamız tamamlandı. Kurtuşağı ve Küçükkürne mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Başkanımızın bizlere halk arasında ayrım yapmadan eşit bir şekilde hizmetin götürülmesi söylemiyle bizlerde çalışmalarımızı sürdürüyor. İnşallah bu yıl içerisinde hızlı bir şekilde Akçadağ ve diğer ilçelerimizde de Büyükşehir Belediyemize ait asfaltsız hiçbir yerleşim yeri bırakmayacağız. Ayrıca ilçe belediyelerimizin araç ve gereç noktasında eksikliklerinden dolayı ilçe belediyelerimize destek amaçlı olarak ara sokaklarda da destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ise, “ İlimizin genelinde mahallelerimizin kanalizasyon ve içme suyu ile alakalı sorunlarını çözmek adına yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Dedeköy mahallemizde yeni yerleşim yerinin kanalizasyon yerlerini belirledikten sonra çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Yaklaşık 5 bin m kanalizasyon şebekesi, 280 civarında muayene ve parsel bacası tarzında montajımız oldu. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte 4 bin 500 m2 çalışmaları yaptığımız yerde bozulan asfaltların sıcak asfalt tamirlerini yaptık. Akçadağ ilçemizin 2021 yılı içerisindeki en büyük yatırımlarımızdan biri Çapa Grubuydu. Çapa grubu projemiz hızla devam etmektedir. Çapa grubu çalışmamızla birlikte bölgede kotunun kurtarıldığı yerlerde içme suyu ihtiyacını büyük oranda karşılamış olacağız” şeklinde konuştu.

Malatya'da yapılacak olan en önemli hizmetin birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu ve herkese eşit ve adaletli bir şekilde hizmetlerin götürüldüğünü belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Biz Şehr-ül Emin olarak memleketimize hizmet etmek durumundayız. Hizmet ederken de adil ve adaletli olma noktasında azami hassasiyeti ve titizliği göstermek zorundayız. Güneş gibi olacağız ki her tarafa ısımız, ışığımız eşit bir şekilde gitsin. Şehrimiz huzur şehri olsun. Biz Malatya'yı huzur şehri yapmak için görevdeyiz. Alevisiyle, Sünnisiyle, Muşlusuyla, Urfalısıyla, Tatvanlısıyla, Mardinlisiyle, Adıyamanlısıyla, Elazığlısıyla birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi ‘ Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve hep birlikte Malatya olacağız. Bizler göreve hemşerilerimizin yüksek teveccühü ile geldik. İki yıl içerisinde Malatya'da susuz, kanalizasyonsuz ve asfaltsız hiçbir yerleşim yeri kalmayacak dedik. Cumhuriyet tarihinin rekorunu açık ara Malatya Büyükşehir Belediyesi kırdı. Geçtiğimiz yıl 2 bin km asfalt döktük. Bu Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Bunun en üstü 700 km. Biz bunları yaparken hemşerilerimizden aldığımız güçle ve heyecanla yaptık. Sadece Dedeköy Mahallemize 14 km asfalt, 5 km kanalizasyon yapıldı. Demek ki işlerinizi azim ve kararlılık içerisinde yaparsanız rabbim size nasip eder. Önemli olan insanların birlik ve beraberliğidir. Özellikle biz bütün insanları kucaklayacağız. Kimsenin memleketimizin ve insanlarımızın içerisinde nifak ve fesat sokmasına müsaade etmeyeceğiz. Dedeköy Mahallemizdeki birlik ve beraberlik beni ziyadesiyle memnun etti. Benim için en büyük mutluluk gördüğüm birlik ve beraberlik tablosudur. Biz Malatya'da yanan ışık Türkiye'yi aydınlatacak dedik. Biz bunu Battalgazi dönemimizde başarmıştık. Malatya'ya geldik rabbime şükürler olsun Malatya'da da başardık, Türkiye'de de inşallah başaracağız. Biz Malatya'nın kuruluşundan bu yana yapılan yüz yıllık hizmetlerin bu dönemde en az 3 katını yapacağız ve söylediğimiz çalışmaların hepsinin temeli atılmış yapılıyor ve inkişaf edecek. Bunlar kolay işler. Esas olan birlikteliğin oluşturulmasıdır. Malatya huzur kentidir. Her düşüncedeki her görüşteki insanlar şehrin belediyesini gördüğü zaman belediyenin fotoğrafında biz varız demesi çok önemlidir. Biz bu yola hep beraber çıktı ve hep beraber devam edeceğiz” diye konuştu.