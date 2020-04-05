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Gürkan çağrı merkezinde istek ve talepleri dinledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezini ziyaret ederek, vatandaşlardan gelen istek ve talepleri dinledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaptığı açıklamada, belediye çağrı merkezinin 7/24 hizmet vererek vatandaşlardan gelen istek ve talepleri anında ilgili birimlere iletilerek gerekli tedbirlerin alınmasının sağlandığını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini bizzat dinlemek için bugün çağrı merkezimizi ziyaret ettim. Ekiplerimiz 7/24 hizmet vermekteler. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerinin çözümü noktasında ekiplerimiz gece gündüz çalışmaktayız” dedi.


Çağrı Merkezini arayan vatandaşla da görüşen Başkan Gürkan, vatandaşın talebini dinleyerek ilgili yerlere gerekli talimatları vereceğini belirtip, duyarlılığından dolayı vatandaşa teşekkür etti.


Gürkan daha sonra mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 çalışan çağrı merkezi çalışanlarına bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi vererek başarılar diledi.

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