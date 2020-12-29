Gürkan" Değerlerimize sahip çıkıyor uz"

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Babası ile Oğlu'nun ve 8. CumhurbaşkanıTurgut Özal'ın babasının mezarlıklarının bakım, onarım ve yenileme çalışması talimatları yerine getirildi.

Geçtiğimiz günlerde iki televizyonun ortak canlı yayın konuğu olan Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, Malatya'nın değerlerine sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Başkan Gürkan, “Yıllardır Malatya Karababa Mezarlığı'nda ve Sancaktar Mezarlığı'nda 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün babası babası Abdülfettah Efendi Zade Harbiye Nezareti Muhakemat Dairesi Mümeyyizliği'nden Müteakit Merhum Haci Reşit Bey ile İsmet İnönü Paşa'nın oğlu Ali İzzettin ve 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın babası Mehmet Sıddık Özal'ın kabirleri bulunuyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu iki özel ve değerimizle ilgili yetkili birimimize talimatı verdik. Aynı zamanda bunun yanında Malatya'da kabirleri bulunan diğer değerlerimizin de kabirlerinin yer tespiti yapılarak, o kabirlerin de bakım, onarım ve yenileme çalışması da devam ediyor” dedi.

Sağlık Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Yetkilisi Osman Gönültaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları üzerine harekete geçtiklerini ifade ederek, “ Başkanımızı verdiği talimatları doğrultusunda, 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün babası Abdülfettah Efendi Zade Harbiye Nezareti Muhakemat Dairesi Mümeyyizliği'nden Müteakit Merhum Haci Reşit Bey ile İsmet İnönü Paşa'nın oğlu Ali İzzettin ve 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın babası Mehmet Sıddık Özal'ın kabirlerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında son aşamaya geldik. Ayrıca Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda Malatya'nın yetiştirdiği değerlerin kabirlerinin de yer tespiti yapıldı ve çalışmalara başladık” şeklinde konuştu.