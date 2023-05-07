Gürkan, “Deprem şartları için oluşturduğumuz ‘Acil Eylem Planı' Malatya'da tıkır tıkır işliyor”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Türkiye'de en iyi koordinasyon yürüten, depremle ilgili iş ve işlemleri yürüten şehir, Malatya'dır ve bunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'ya geldiği 3 ziyaretinde de ifade ettiler. Ayrıca bakanlarımızda ifade ettiler. Görünen köy kılavuz istemez” dedi. Gürkan, Malatya'nın yerinde dönüşüm olacağını da tekrar hatırlatarak, “Şehrin omurgasına, kültürüne, kimliğine hafızasına, belleğine hiçbir şekilde zarar gelmeyecek” ifadesini kaydetti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 14 Mayıs seçimleri kapsamında AK Parti Malatya Milletvekili ve Adayı Bülent Tüfenkci ile birlikte Hekimhan ilçesinde ziyaret ve gezilerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Hekimhan'da bulunmaktan ve siz Hekimhanlı vatandaşlarımızın arasında olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ayrıca Hekimhanlı hemşerilerimizin kadirşinaslığı için kendilerine teşekkür ediyorum. Hekimhan kadim bir ilçemizdir. Önemli bir ilçemizdir. Maden yatakları anlamında Türkiye'nin en zengin maden ocaklarının ve en zengin maden rezervlerinin bulunduğu bir yerdir. Hekimhan'a 720 kilometre yol yapmışız. Yolları yaparken de şu veya bu belediyeye ait dememişiz. Hepsini yapmışız” dedi.

“Deprem şartları için oluşturduğumuz ‘Acil Eylem Planı' Malatya'da tıkır tıkır işliyor”

Gürkan konuşmasını şöyle sürdürdü, “6 Şubat'ta bir deprem yaşadık. Adeta kıyametin provasıydı. Yüz yılın felaketiydi. 11 ilimizde 110 bin kilometrekare alanda 14 milyon insanı etkilediği ve 50 bin 500 kişinin vefat ettiği bir kıyamet provası yaşandı. Vefat edenlere Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Yararlılarımıza Allah'tan sağlık dilerim. Milletimizin başı sağ olsun. Hepimize geçmiş olsun. Malatya'da da bin 236 vatandaşımızı kaybettik. Malatya'da toplam 414 bin yapı var. Bunun 133 bini yıkıldı. 30 binin üzerinde de artçı depremler yaşadık. Bütün bunların içerinde Türkiye'de en iyi koordinasyon yürüten, depremle ilgili iş ve işlemleri yürüten şehir, Malatya'dır ve bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'ya geldiği 3 ziyaretinde de ifade ettiler. Ayrıca bakanlarımızda ifade ettiler. Görünen köy kılavuz istemez. Deprem şartları için oluşturduğumuz ‘Acil Eylem Planı' Malatya'da tıkır tıkır işliyor. Nasıl mı işliyor? Depremlerden hemen sonra enkazların başında belediye personeli var. 718 mahallemizin yolu açık ama Sivas- Kayseri- Malatya yolu kapalı, Kahramanmaraş- Adana- Malatya yolu kapalı. Malatya'da hiç duydunuz mu? ‘Şu köyde yol kapalı, hastaya ulaşamadık' diye. Bu koordinasyon işidir. Vizyon işidir. AFAD'ın koordinasyonu, Malatya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı itfaiye binasında yürütüldü. AFAD ve Kızılay'ın deposu Malatya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı Lisanslı Deponun Merkezinde yürütülüyor. Malatya'da dağıtılan yemeklerin hepsi Malatya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı Yemek ve Ekmek Fabrikasında yapılıyor ve Malatya'da ücretsiz bir şekilde dağıtılan ekmeklerin hepsi Ekmek Fabrikasında üretiliyor. Ayrıca belediyemiz tarafından yaptırılan yerler yaşam merkezleri olarak kullanılıyor. Kültür merkezleri, sanat merkezleri, yaşam merkezleri olsun hepsi Malatya Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda yürütülüyor. Şu anda 85 lokasyonda çadır kent, 57 lokasyonda ise konteyner kentler var. Hepsi de Malatya Büyükşehir Belediyesinin uhdesinde yürütülüyor. Altyapı ve üstyapı işlemlerinin hepsi bizim tarafımızdan yapılıyor. Bazen devlet nerede, belediye nerede? diyen vatandaşlar oluyor ama soruyorum, başka ilde olup da Malatya'ya ne gelmemiş? Şu anda Malatya'ya 3 bin 500 tane iş yeri yapıldı. Ama yüze 90'ı boş.”

“Türkiye'de kaynak sorunu olmayan tek kurumuz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Hekimhan'a doğal gaz gelmesi için zamanında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gittik. Ayrıca Hekimhan'a arıtma tesisi yaptık. ‘Akarsulara atık su karışmayacak dedik.' Bütün ilçelere arıtma yaptık. Bu Türkiye tarihinin rekorudur. Bütün ilçelere çöp aktarma istasyonları yaptık. Bütün yolları asfalt yaptık. Asfaltsız olmayan hiçbir mahallemiz yoktur. Bu yolların yüzde 80'inin bizim uhdemizde olmamasına rağmen yaptık. Dolayısıyla belediye olarak üzerimize düşen görevi, en güzel şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. ‘Demek ki at binenin kılıç kuşananındır. Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.' Biz bu çalışmaların hepsini yaptık. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘kaynak sorununuz yok, yeter ki siz iş yapın' dedi. Türkiye'de kaynak sorunu olmayan tek kurumuz. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi bakanlar kuruluna götürdü ve ‘Malatya bizim için önemlidir, Malatya'nın ne talebi varsa bütün bakanlıklar yerine getirecektir' dedi ve bu doğrultuda hangi bakanlıkta, neyi talep etmişsek, hepsi yerine gelmiştir. Malatya'ya yaptığımız hizmetlerde Malatya tarihinin toplam hizmetinin 5 katıdır” şeklinde konuştu.

-“Şehrin omurgasına, kültürüne, kimliğine hafızasına, belleğine hiçbir şekilde zarar gelmeyecek”

Gürkan konuşmasının sonunu şu sözlerle bağladı, “Depremden sonrada manifesto olarak, ‘şehrimizin yerinde dönüşümünü istiyoruz. Malatya'da bütüncül plan yapılacak, bütüncül plan lokal alanlarla entegre edilecek, şehir seyrekleştirilecek ve yatay mimarı haline gelecektir. Şehrin omurgasına, kültürüne, kimliğine hafızasına, belleğine hiçbir şekilde zarar gelmeyecek. Demografik ve sosyolojik yapısı bozulmayacak' dedik. Şu anda şehrimizin planını yapan ilgili müelliflere ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına verdiğimiz ifade bu şekildedir. Şehrimizin değerlerine sahip çıkarak şehrimizi inşa edip, yerinde dönüştürmemiz lazım. Üretimi olumsuz yönde etkileyecek tutum ve davranışlardan da kaçınmamız lazım. Bunların hepsi yapılıyor. Kıymeti vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Eksik olanların hepsi tamamlanacak, ikame edilecek ama öncelikle 14 Mayıs'ta güçlü bir şekilde çıkmamız lazım. Bizler yapılan hizmetlere bakacağız. ‘Yaparsa AK Parti yapar' ve bugün ülkemizin ayağa kalkması, deprem bölgesinde olan 11 vilayetin ayağa kalkması AK Parti sayesinde olur” diye konuştu.