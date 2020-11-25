Gürkan, Filistin Caddesi'nde yapılan çalışmaları inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Gürkan, Malatya'nın çağdaş ve modern bir şehir olma yolunda emin adımlarla yürüdüğünü belirterek, yeni açılan yollarla birlikte trafik sorununun da ortadan kalkacağını söyledi.

Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Malatya genelinde yaptığı çalışmaları sürdürüyor. Bostanbaşı Mahallesi, Filistin Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a inceleme gezisinde, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, ilgili şube müdürleri ve muhtarlar eşlik etti. Yeni caddelerin ve yolların Malatya'ya kazandırıldığı alanda kilit taşları, bisiklet yolları ve asfalt seriminin yanı sıra özellikle engelli vatandaşlara ait yol aksları da ilgili daire başkanlıkları tarafından yapılıyor.

Bostanbaşı Mahallesi Filistin Caddesi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, çalışmaların sonuna geldiklerini belirtti. Mert, “Bostanbaşı Mahallesi Filistin Caddesi'nin yenilenmesini yaparak tamamen standartlara uygun hale getirdik. Yaklaşık 10 bin m2 kilit taşı, bisiklet yolu ve kaldırım çalışmalarını yaptık. Düzenlemesini gerçekleştirdiğimiz yolda iki geliş, iki gidiş olmak üzere planlama yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımızın belirlediği hedef doğrultusunda Filistin Caddesi'ni, Çiftlik Caddesi'ni ve bölgede bulunan 20'ye yakın caddeyi bu sene itibariyle yeniledik. Filistin Caddemizde yaptığımız çalışmaların tamamlanmasından sonra Topsöğüt bölgesine geçerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca Çilesiz Caddesi'ndeki ve Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki çalışmaların da sonuna geldik. Gelişim, dönüşüm ve yenileme çalışmalarına Malatya genelinde devam ettiriyoruz. İnşallah önümüzdeki yılın sonuna kadar Malatya'da yenilemediğimiz caddemiz kalmayacak' dedi.

Filistin Caddesi'nin, Yüzakı Bulvarı ve Adıyaman yolu ile bağlantılı bir cadde olduğunu belirten Bostanbaşı Mahalle Muhtarı Faik Özbay ise kaldırım, bisiklet yolu ve asfalt seriminden dolayı mahalleli adına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, yapılan çalışmaların yaşam standartlarını ve trafik konforunu beraberinde getirdiğini belirtti. Malatya genelinde yapılan hizmetlerde özellikle engelli vatandaşların rahat erişebileceği yollar yaptıklarını ifade eden Gürkan, “Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığımızın yapmış olduğu çalışmalardan bir tanesini daha yerinde görüp incelemek maksadıyla Bostanbaşı mahallemize geldik ve Filistin Caddemizdeyiz. Filistin Caddesi'nde yapılan çalışmaları yakinen gördük ve takip ettik. Çalışmaların standartlara uygun bir şekilde yapıldığını, özellikle engelli vatandaşlarımızın rahat erişebileceği yolların yapıldığını gördük. Bisiklet yollarının, kaldırımların, cep otoparklarının oluşturulması ve ana arterlerin iki gidiş iki geliş şeklinde 4 arter olması buradaki trafiği de rahatlatacak. Yaptığımız çalışmalar, yaşam standartlarını ve trafik konforunu beraberinde getirecek. Özellikle Adıyaman Yoluna bağlanan 3 yol planladık. Planladığımız yolların hepsine de başlanıldı. Özellikle tarım arazisi diye tabir ettiğimiz ve yeşil alan şeklinde belirlenen alanla ilgili de Tarım ve Orman Bakanlığımızda yaptığımız girişimler neticesinde üç yol aksı müsaadesini aldık. Bu çalışmalarımızda hem imarda bulunan arkadaşlarımız hem Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Dairesinde bulunan arkadaşlarımız ve Ulaşım Hizmetlerindeki arkadaşlarımız tarafından çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Malatya'nın en büyük problemi ulaşım ve trafik problemiydi. Gerek Ana Yurt Bulvarı gerek Danişment Gazi Bulvarı gerek Filistin Caddesi gerek Kuzey ve Güney Kuşak yollarıyla birlikte diğer caddelerle Malatya'da trafik sorunu ortadan kalkacaktır. Zaten açtığımız caddelerle şuan yüzde elliye yakın bir rahatlama hissedildi. Yeni caddelerimiz trafiği daha da rahatlatacak. Malatya hakikaten çağdaş, modern anlamda bir şehir olma hüviyetinde emin adımlarla ileriye doğru yürüyor. Bu hizmetlerin Bostanbaşı Mahallemize, bu bölgede yaşayan insanlarımıza ve bu bölgede seyahat eden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasın temenni ediyorum” diye konuştu.