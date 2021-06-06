Gürkan, Fuar Merkezi'nde inceleme yaptı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni yapılan ve son aşamalarda olan Fuar Merkezi'nde çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Gürkan, Malatya'nın Türkiye'de fark oluşturacak, temel hizmetleri esas alan büyük yatırımlara şu anda şahitlik ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Fuar Merkezi'nde yaptığı incelemeler hakkında açıklamalar yaptı. Başkan Gürkan'a incelemelerde ilgili daire başkanları ve yetkilileri de eşlik etti. Gürkan, “Fuar Merkezi'nin çalışmaları artık son aşamaya geldi. İnşallah Haziran ayının sonu veya Temmuz ayının başı gibi Malatya'ya yaraşır ve yakışır konseptte hizmet edecek. Daha önce Malatya fuar hizmetlerini çadırda yapıyordu. Artık yerleşik bir yapıyı hayata geçirerek hizmet vermeye başlayacak. 400 kişilik kapalı konferans salonu, fuaye alanı, yönetim birimleri, fuara katılım sağlayacak sektörler için toplantı ofisleri, sunum ofisleri, idare ofisleri ve diğer sosyal mekanların bulunduğu, aşağıda sosyal kafeterya ve benzeri yapıların olması 9 metre yükseklikteki fiziki yapılarla gelecek tüm fuara hitap edecek araç ve gereçlerin sergilenebileceği bir fuar merkezi oldu. Gelen fuar katılımcılarının malzeme ve araçlarını rahatlıkla sergilemek için de platformlar oluşturuldu. Zemin sertleştirilmesi yapıldı. Fuaye alanın dış cephesinde yine 400 kişilik tiyatro alanı oluşturuldu. Aynı alanın içerisinde açık sergi alanları yapıldı. Fuar merkezinin batı kısmında 10 dönüme yakın bir alanın sergi alanı olarak kullanılması için çalışma yapıldı. İleriki aşamalarda konserlerin ve konferansların mekânlar halinde de dizaynlar oluşturulmuş olacak. 5 bin kişilik kapalı spor salonu ve yanlarına jimnastik salonu ile gençlik karşılama merkezi işlerinin ihalesini gerçekleştirdik. 2023 yılında teslimi yapılacak. Malatya spor, kültür, sosyal, yeşil alanda ve hizmet belediyeciliği anlamında Türkiye'de fark oluşturacak, temel hizmetleri esas alan büyük yatırımlara şu anda şahitlik ediyor. Malatya'ya yakışır bir Fuar Merkezi olarak hazırlandı. Bu çalışmaların da Malatya'mıza ve bütün hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz” dedi.