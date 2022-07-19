Gürkan, genç STK temsilcileriyle bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bu yıl 25'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali istişare toplantıları çerçevesinde genç STK temsilcileriyle bir araya geldi.

25'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali hakkında istişare toplantısına katılan Genç STK'lara festivalle ilgili bilgilendirme yapıldı. Yapılan toplantıda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 21 Temmuz Perşembe günü saat 18:30'da Malatya tek yürek mazisine layık istikbale yürüyor kortejinin sadece Malatya'yı değil, Türkiye'yi aydınlatacağını söyledi.

İstişare toplantısına katılan Genç STK temsilcilerinden Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz, “ Kayısının başkenti Malatya'mızda kayısı festivalimize sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda bugüne kadar yapılan festivalleri ele alırsak yapılacak olan kayısı festivalimizi dünyanın yakinen takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Gecesini gündüzüne katarak çalışan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

“ Söz konusu Malatya ise gerisi teferruattır”

Malatya'da birlik, beraberlik ve dayanışma anlamında çalışma başlattıklarını dile getiren Başkan Gürkan, “ Biz bu şehirde yaşıyoruz. Şehrin şehr'ül eminini tarif ederken biz şöyle tarif ediyoruz; şehrin belediye başkanının sadece seçildiği dönemin belediye başkanı döneminin ufkunda olmaması lazım. Geçmiş yüzyılların, günün ve gelecek yüzyılların belediye başkanı olması lazım. Dünkü tarihimizi ayağa kaldırmak, Arslantepe'yi ayağa kaldırmak, dünya kültür mirasını ayağa kaldırmak ile geçmiş 7 bin yılın belediye başkanı olursunuz. Camileri, kümbetleri, hanları, hamamları, kervansarayları, kışlaları ayağa kaldırırsınız geçmiş bin yılın belediye başkanı olursunuz. Günümüze hizmet ederseniz günün belediye başkanı olursunuz. Günümüzde yaptığınız hizmetler geleceğe tekâmül edere gelecek yılların belediye başkanı olursunuz. Dolayısıyla bizim vizyonumuz seçildiğimiz döneme ait bir vizyon değildir. Türk tarihi açısından, İslam tarihi açısından ve insanlık tarihi açısından bulunduğumuz şehir farklı bir şehirdir. Bunun farkında olmamız lazım. Bu şehirde yaşamanın hazzını, onurunu, mutluluğunu ve şerefini yaşamamız lazım. Kayısı festivalinin birinci amacı Malatya'daki birlik, beraberlik ve dayanışmadır. Kuru kayısı üretiminin yüzde 80'inin Malatya'da olduğunu düşünürseniz ve güneşin altın yumurtası diye tarif ettiğimiz kayısının ne kadar önemli bir ürün olduğunu düşünürseniz şu anda Malatya'da 3 milyarlık kayısı için yatırım yapıyoruz. Türkiye'nin büyük beş yatırımından bir tanesi Malatya'ya yapılıyor şu anda. Lisanslı depo yapıldı hemen yanında da dünya kayısı ticaret merkezi yapılıyor.

Memleketimizde birlik, beraberlik ve dayanışma anlamında bir çalışma başlattık. Belki bu çalışmayı küçük düşürmek isteyen insanlar olacaktır. Basitleştirmek isteyen insanlar olacaktır. Malatya tek yürek, mazisine layık istikbale yürüyor anlayışının temelinde bu fikir yatıyor. Şehrimize doğu ve güneydoğudan vatandaşlarımız geliyor. Eğer şehrimizi onlarla bütünleştirmediğimiz takdirde, şehirde aidiyet olgusu oluşturmadığımız takdirde şehirde gettolaşma oluşur. 2019 seçim döneminde bize sorduklarında hiç proje anlatmadım. Benim tek projem var sosyal entegrasyonu ihdas etmek dedim. Şehirde bütünleşmeyi, bütün değerleriyle şehrin bütünleşmesi şehrin hafızasına, belleğine sahip çıkması ve kimlikli bir şehir olması bütün amacımız bu dedik. Şehrimize sahip çıkacağız. Şehrimizi mazisine layık istikbale hazırlayacağız. STK'larımızla birlikte hepimiz şehrimizi temsil ediyoruz. Gençlerimiz ve gençlerimizin temsil ettiği kitleler ayağa kalktığı zaman şehir dimdik olur. Türkiye'de katılımcı demokrasinin en güzel örneğini inşallah 21 Temmuz'da 18:30'da yapacağımız ‘Malatya tek yürek, mazisine layık istikbale yürüyor' kortejine çok güçlü katılacağız. Şehrimizde 21 Temmuz Perşembe günü çıkacak olan ses sadece Malatya'yı değil Türkiye'yi aydınlatacak olması lazım. Gençlerimizle birlikte şehrimizde huzuru ve asayişi berkemal etmek için el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz, birbirimize destek vereceğiz. Söz konusu Malatya ise gerisi teferruattır anlayışı içerisinde çalışmalarımızı yürüteceğiz” diye konuştu.