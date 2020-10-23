İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gürkan, Halfettin Mahallesi esnaflarıyla bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Halfettin Mahallesi ziyareti sırasında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.


Gürkan, “Yapmış olduğumuz çalışmalarda vatandaşlarımızın fikir ve görüşlerine önem veriyoruz” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Halfettin Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleri ve Şire Pazarı esnafıyla bir araya gelip vatandaşlarla sohbet etti. Mahalle ve esnaf gezisine Halfettin Mahalle Muhtarı Murat Ceyhan'da katıldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Mahalle Muhtarı Murat Ceyhan, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mahallemizi ziyaretlerinde esnafımızın sorunlarını dinledi kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


“Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet ve yatırımlarının esnaflarımız ve vatandaşlarımız tarafından takip ediliyor olması bizleri mutlu etmektedir” diyen Gürkan, “Malatya'mızın standartlarını yükseltmek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman istişareye büyük önem vermekteyiz. Yaptığımız hizmet ve yatırımlarda vatandaşlarımızın görüş ve fikirlerini her zaman önemsemekteyiz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.