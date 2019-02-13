Gürkan, Hekimhanlılar Derneği'ni ziyaret etti

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, sivil toplum kuruluşlarına yönelik yaptığı ziyaretler kapsamında Hekimhanlılar Kalkındırma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, sivil toplum kuruluşları ile istişare kapsamında Hekimhanlılar Kalkındırma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek, Hekimhanlılarla bir araya geldi. Burada konuşan Hekimhanlılar Kalkındırma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Konakcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Gürkan'a başarı temennisinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise, sivil toplum kuruluşları ile her zaman istişare ettiklerini belirterek, “Hekimhan bizim için çok önemlidir. Hekimhan'ın insanlarının okur-yazar olanı herhalde Malatya'nın en yüksek ilçelerinden bir tanesidir. İnsanı kadirşinastır, misafirperverdir, nezaketli insanlardır, nezahetli insanlardır. Benim de eşim Hekimhanlı biliyorsunuz. Tabi, bizim seçim gezilerimiz ve seçimden önceki süreçteki gezilerimiz, katılımcı belediyecilik temel ilkesi çerçevesi içerisinde bütün sivil toplum örgütlerimiz olsun, hemşehri derneklerimiz olsun, kanaat gönderilerimiz olsun, sendikalarımız olsun, meslek kuruluşlarımız olsun, hepsini mutat aralıklarla, periyodik zamanlarda ziyaret ettik. Onların düşüncelerini, görüşlerini aldık. Malatya ile ilgili bize sundukları önerileri aldık. Bugün de Hekimhanlılar Derneği'nde Büyükşehir bazında bize sunacakları önerileri, düşünceleri varsa ve Malatya için, kendileri açısından iyi gördükleri ve bize söylemek istedikleri varsa onu almak için Hekimhanlılar Derneği'ne geldim. Hakikaten değerli hemşehrilerimizle de bir arada olduk. Osman Bey buradaki problemlerle ile ilgili, şehre bakışları ile ilgili düşüncelerini ifade ettiler. Hekimhanlı hemşehrilerimizin görüş ve önerileri de bizim yolumuzu aydınlatacak, işimizi kolaylaştıracaktır. Ben tekraren bu güzel karşılamadan dolayı Hekimhanlılar Derneği'ne ve Hekimhanlılar Derneği'nin üyelerine ve Hekimhanlılara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.