Gürkan: “Hizmetler vatandaşların ayağına gidecek”

Gürkan, “Bütün hizmetleri vatandaşlarımızın ayağına götüreceğiz” dedi.

İnceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, meclis üyeleri, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ile muhtarlar katıldı.

İnceleme gezisinde konuşan ve Büyükşehir Belediye Başkanının sahada çalıştığını belirten Yazıca Mahallesi Muhtarı Murat Gümüştekin, “Başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Mahallemizin eksik yollarının asfaltı önümüzdeki yıl asfalt sezonu için programa alındı inşallah o mahallerimizin de asfaltı yapılacak” şeklinde konuştu.

Yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Gürkan'a ve ekibine teşekkür eden Kozluk Mahalle Muhtarı Reis Ergül ise, “Mahallem adına yapılan hizmetlerden dolayı kendisine minnettarız. Hizmetlerin gelmesinde emeği bulunan başta Selahattin Başkanımıza, Pütürge Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı'na yapılan hizmetlerden dolayı minnettar olduklarını belirten Gündeğer Mahallesi Muhtarı Selahattin Yıldırım, “Başkanıma, daire amirlerine ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Göstermiş oldukları çalışmalardan dolayı minnettarız” ifadelerine yer verdi.

Kozluk Mahalle Sakinlerinden Bayram Tanbak yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Gürkan'a teşekkür ederek, “Allah senden razı olsun. Biz buraya sana dua etmeye geldik. Yolumuzu yaptınız, diyeceklerimiz çok biz isterdik ki sizi mahallemizde ağırlayalım, misafir edelim” dedi.

Yapılan asfalt çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Yol ve Altyapı Daire Başkanı Mehmet Mert de, “14 km uzunluğunda olan grup yolumuzda Başkanımızın talimatları doğrultusunda ilk defa asfalt çalışması yapıldı. Grup yolumuzdaki çalışmalarımızı tamamladık. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çok hızlı bir şekilde çalıştığını belirten Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ise, “Burada yapılan çalışmalar, Kozluk, Üçyaka ve Çamlıdere mahallelerimizin grup yolu. Yaklaşık 14 km ilk defa asfalt yapıldı. Ekipler hızlı bir şekilde çalıştı. Sizin şahsınızda ekiplerinize hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Bize gösterdiğiniz hedefte sizlerle beraber yürümekten onur duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl asfaltsız yer kalmayacak talimatını verdiniz. Bizlerde bu konuda elimizden gelen çabayı gösterip önümüzdeki yıl bütün yerleşim yerlerinde asfaltsız yer kalmayacak şekilde sizin talimatınızla çalışmaya devam ediyoruz. Yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı hemşerilerim adına teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

Yapılan hizmet ve yatırımların vatandaş nezdinde taktirle karşılandığını belirten Başkan Gürkan, “Pütürge ilçemize yapılan hizmet ve yatırımları yerinde inceliyoruz. Hemşerilerimiz bizi Pütürgelilere yakışır, yaraşır bir şekilde karşıladılar. Büyükşehir Belediyemiz tarafından, yol genişletme çalışmaları, asfalt çalışmaları ve olası toprak kaymalarının önlenmesi amacıyla yapılan istinat duvarları, su baskınları, su giderleri noktasında MASKİ Genel Müdürlüğümüz ile Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığımızın yapmış olduğu çalışmaları yerinde gördük. Yapılan çalışmalar hakikaten hemşerilerimiz nezdinde takdirle karşılanıyor. Çalışmalarımız Pütürgeli hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Göreve geldiğimizde iki yıl içerisinde bütün yerleşim yerlerinde susuz, altyapısız ve asfaltsız yer kalmayacağını ifade etmiştik. Arkadaşlarımız bu hedefi gerçekleştirme noktasında gece gündüz yoğun bir çalışma içerisindeler. Yapılan çalışmalar ve bize gelen raporlarda hizmetlerin yüzde 70 seviyelerinde olduğunu göstermektedir. Bu sezonda tamamlayamadığımız hizmetleri önümüzdeki yıl tamamlayarak hiçbir yerleşim yerinde bu sorunları bırakmayacağız. Bütün hizmetleri vatandaşımızın ayağına götüreceğiz” diye konuştu.