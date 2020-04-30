Gürkan iftar yemeği dağıttı

Gürkan'a, Büyükşehir Belediye Daire Başkanları, Şube Müdürleri, Kızılay Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Umut Yalçın ve Taştepe Mahalle Muhtarı Mehmet Kılıç eşlik etti.

Malatya Valiliği, Büyükşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleri, Kızılay ve İnönü Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan iftar yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Taştepe Mahallesinde yemek dağıtımı yapan personellere eşlik ederek vatandaşlara iftar yemeği dağıttı.

Vatandaşların Ramazan ayını da tebrik eden Gürkan'a vatandaşlar da teşekkür etti.

Burada bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Belediyelerimiz, Kızılay ve İnönü Üniversitemiz tarafından Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yemekler dağıtılmaya devam ediyor. Biz de yemek dağıtımı yapan arkadaşlarımıza bugün eşlik ettik. Vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Vatandaşlarımız da bize bu konudaki memnuniyetlerini ifade ettiler. Böyle bir hizmetin vatandaşımızın ayağına götürülmesi çok önemli bu hizmet ağı büyüyerek devam edecek. Biz bu konuda gerekli talimatları veriyoruz. Ben bütün vatandaşlarımızın ramazan ayını tebrik ediyorum. Covid 19 virüsünün de bir an evvel sona ermesini ve ülkemizi, milletimizi ve insanlığı terk etmesini temenni ediyorum” dedi.

Taştepe Mahalle Muhtarı Mehmet Kılıç ise yemek dağıtımının sürdüğünü ifade ederek, bu hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlara teşekkür etti.