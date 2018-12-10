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Gürkan İspendere İçmelerinde incelemelerde bulundu

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İspenedere İçmelerinde yapılan çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.


AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İspenedere İçmelerinde sürdürülen Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nin yanı sıra otel binasının çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Gürkan, çevre düzenleme çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, “İspendere İçmeleri, hem bölgeye hizmet edebilecek, hem de ülkenin geneline hizmet edebilecek bir konsept tarzında hazırlanmıştır ve son aşamaya gelmiş durumdadır. Gerek iç dizaynı açısından, gerek çevre düzenlemeleri açısından son aşamaya gelmiştir. İnşallah en kısa zaman içerisinde buranın açılışı ile birlikte diğer hizmetlerimizin de açılışını gerçekleştireceğiz. Tabi burada 2 büyük yüzme havuzu, 2 küçük yüzme havuzu, bayanlara ve erkeklere ayrı olmak üzere fitnes salonları, fin hamamları, saunalar ile diğer tarafta poliklinik odaları, fizik tedavi merkezleri, konferans salonları ve ayrıca gelecek hasatlar için 5 yıldız standardında otel dizayn edilmiştir. Çevre düzenlemesi de yürüyüş alanları ile birlikte gerçekten güzide bir mekan haline getirilmiştir” diye konuştu.

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