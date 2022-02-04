Gürkan, Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve yerel kaynakların etkin kullanımını sağlamak amacıyla bölgedeki kamu ve sivil toplum aktörlerine mali ve teknik destek veren 26 kalkınma ajansının katıldığı ve Ankara'da gerçekleştirilen Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde, 26 Kalkınma Ajansı'na yönelik “Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi. Kalkınma ajanslarının hem geçmiş dönem uygulamalarının gözden geçirileceği hem de ilerleyen dönemde ajansların vizyonunun ne olması gerektiğinin tartışılacağı toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve 26 kalkınma ajansının temsilcileri katıldı.

Ankara'da Gerçekleştirilen toplantıya katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kalkınma ajanslarının bölgelerin gelişmesinde önemli katkıları olduğunu söyledi. Gürkan, “Özellikle yerel anlamda değerlendirildiğinde bölgesel olarak kalkınma ajanslarının çalışmalarını önemli buluyoruz. Yerel anlamda bizler birçok projede kalkınma ajanslarıyla ortak çalışmalar yapıyoruz. Kendi bölgemizi değerlendirdiğimiz zaman Fırat Kalkınma Ajansı ile Malatya özelinde önemli projelere imza attık. Bölgenin hatta Türkiye'nin örnek projelerinden bir olan Lisanslı Soğuk Hava Depoculuğuyla birlikte Malatya'mıza kazandırdığımız Yeni Fuar Ve Kongre Merkezimizde, Dünya Kayısı Ticaret Merkezinde ve Horata Bölge Parkının yapımında olduğu gibi birçok projede kalkınma ajansımızla ortak çalışmalar yapıyoruz. Bölgesel anlamda da değerlendirildiğinde yine Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte özellikle bölgemizin turizmine katkı sunacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli illerimizde turizm anlamında bugüne kadar önemli çalışmalar yapıldı. Kalkınma bankamız ve kalkınma ajanslarımızın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Geçmişin ve gelecekte yapılacak çalışmaların değerlendirildiği ve Bakanlarımızın katılımlarıyla yapılan değerlendirme toplantımız verimli geçiyor. İllerimizin ve bulunduğumuz bölgelerimizin gelişmesi bakımından kalkınma ajanslarına ve biz yerel yöneticilere hazırladığımız projelerde desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetimize ve tüm bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplantıda önümüzdeki dönemde kalkınma ajansları ile ilgili olarak yapılacak çalışmaları istişare ettik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.