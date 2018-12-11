Gürkan lise öğrencileri ile söyleşide bir araya geldi

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile okulun konferans salonunda bir araya geldi. Programa, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sıtkı Aydın, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Burada öğrencilerle sohbet eden Başkan Gürkan, öğrencilere önemli nasihatlerde bulundu. Öğretmen için öğrencinin önemine dikkat çeken Gürkan, “Öğretmen olarak şunu söyleyeyim. Öğrenci, öğretmenin evladı gibidir. Bir evladın baba, ana yanında hükmü ne ise, bir öğretmenin yanında da öğrencinin hükmü odur. Biz hep öyle öğretmenler ile büyüdük. Ve bugün o öğretmenlerimizi gördüğümüzde saygımızda, sevgimizde kusur etmemeye gayret ediyoruz” dedi.

Üç dönemdir Belediye Başkanlığı görevi yaptığını belirten Başkan Gürkan, “Battalgazi Belediye Başkanlığı olarak 3 dönemdir başkanlık yapıyorum. Cenab-ı Allah şimdiye kadar bizi hiç mahcup etmedi. Gerek kamuda, gerek yereldeki siyasi yöneticilik görevimizde söylediklerimizin hepsini vatandaşlara yaptık. İnşallah 31 Mart'ta Büyükşehir seçimlerinde inşallah milletimizin teveccühleri olur ve bizi o göreve layık görürlerse, bu görevde de bizi Cenab-ı Allah mahcup etmez. Sizlerin de dualarını bekliyorum” şeklinde konuştu.

“Başarının sırrı kişinin kendisidir” diyen Başkan Gürkan, sözlerine şöyle devam etti:

“Samimi olacağız, iyi niyetli olacağız, ihlaslı olacağız. Ailemize, kendimize ve çevremize faydalı birey olma noktasında gayret edeceğiz. Burada öğretmenlerimize saygı ve sevgi konusunda, sınıflarınızın ve kurumunuzun temiz ve tertipli tutulması konusunda lütfen öğretmenlerimiz ile irtibata geçin. Öğretmenlerimiz de o eskideki bizim anne baba diye sevdiğimiz, kucaklarına sığındığımız, yeri geldiğinde ailelerimizi öğretmenlerimize şikayet edecek kadar öğretmenlerimizi yakın bulduğumuz bir formatta olması lazım. Aksi takdirde burada gerçek anlamdaki bu aldığınız ders, kitabınızdaki bilgiler sizi hayata hazırlamıyor. Eğer sizin zekanızın, zihninizin ferasetinizin açılmasını istiyorsanız, dürüst olacaksınız. Sizler gerçek anlamda Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsanız, çalışmanız ibadettir. Annenize, babanıza, öğretmeninize gösterdiğiniz saygı ibadettir. Evinizi temizlemeniz ibadettir. Zihniniz ile güzel düşünmeniz dahi ibadettir. Güzel şeyler düşünüp güzel şeylere bakacağız.”