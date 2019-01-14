Gürkan, mahallelilerin sorunlarını dinledi

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde mahalle sakinleri ile bir araya gelerek, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.

Burada konuşan Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, mahalle ile ilgili bilgiler vererek, “Tecde Mahallesi 2004 yılından beri gelişen ve büyüyen bir mahalledir. Resmi olarak şuan 20 binin üzerinde nüfusu ve 13 bin seçmeni var. Elbet teki her mahallenin mutlaka bir sorunu var. İnşallah Büyükşehir seçimlerinden sonra mahallemize, yapılacak proje ve hizmetleri istişare edeceğiz. Vatandaşlarımızın da tabi ki istekleri olacak. Özellikle anayol üzerindeki kaldırımlarımızın yarım kalması gibi. Derneğimizin yerini gelip gördünüz. Bu konuda yardımcı olacaksınız inşallah. Tecde mahallesi zaten kültürü ile öne çıkmış bir mahalledir” şeklinde konuştu.

Gürkan ise, Tecde'nin Malatya'nın önemli mahallelerinden biri olduğunu dile getirerek, “Tecde'nin insanı çalışkandır, gayretlidir ekmeğini taştan çıkarır. Bu bölgede yaşayan insanlarda olumsuz bir şey çıkmamıştır. Bunun sebebi de nedir? Yeşillerin içerisinde insanların psikolojisine ve sosyolojisine egemen oluyor. O Toprak insandaki kötü enerjiyi alarak götürüyor. O yeşillik insandaki duygu cennetini ortaya çıkarır. İşte biz şehirlerimizi yeşilden yoksun edersek, beton yığınlarına büründürürsek, o zaman insanlarımızı huzursuz ederiz, insanlarımızı mutsuz ederiz. Siz mahalleleri yaşanmaz hale getirirseniz, ülkede yaşanmaz hale gelir ve sağlıksız bir ülke olur” dedi.

En büyük projelerinin mahallelilik projesi olduğunu anımsatan Gürkan, “Türkiye'de 40 yılda, 100 yılda yapılamayacak işleri 4 yılda yaptık. Bizim mahallelik projemiz devlet projesi olmuş durumda. İşte sosyal entegrasyon projesi de yarın devlet projesi olacak. Doğu ve Güneydoğu'dan gelen göçlerimizin şehir kültürümüze entegre edilmesi noktasında, şehrimize aidiyet olgusu oluşması noktasında hepimizin üzerine büyük sorumluluklar düşüyor. Tecde mahallemizin dernekleşmiş olması, Tecde'deki insanlarımızın bir birlerine bu dernek vasıtası ile yakın temas içerisinde bulunması, birbirlerinin dertlerini, sıkıntılarını dinlemeleri çok önemlidir. Biz hizmet noktasında yeni yollar açmak durumundayız, yeni yeşil alanlar oluşturmak durumundayız. Türkiye'de bir dönemde hizmet binası yapan bir belediye yoktur. Biz Türkiye'nin en güzel DSİ binasını da 50 dönümlük yere DSİ için yaptık, bizim kendi hizmet binamızın haricinde. Okulları yaptık, Yaşam Merkezleri, Spor Merkezleri, Rehabilitasyon Merkezleri yaptık, yüzme havuzları yaptık. Biz, Malatya'mızı yaşanabilir, çağdaş, modern, geçmişine layık hazırlama sorumluluğumuz vardır. Bu konuda da ben sizlere inanıyorum ve güveniyorum. Hangi partiye mensup olursa olsun, hangi düşünceye mensup olursa olsun herkesi kucaklayacağız. Malatya'daki sevgi ve barış iklimini Türkiye'ye teşmil edecek örnekler yapacağız” diye konuştu.