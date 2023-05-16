Gürkan: “Malatya 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızın arkasında Beydağı gibi dimdik duracak”

Dönem AK Parti Malatya Milletvekilleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Ziyarette 28 Mayıs seçimlerine dikkat çeken Başkan Gürkan, “Malatya 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimde Cumhurbaşkanımızın arkasında Beydağı gibi dimdik duracak” dedi.

AK Parti Milletvekillerini makamında ağırlayan Başkan Gürkan, burada seçimle alakalı istişarelerde bulundu. Başkan Gürkan, 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 28 Mayıs seçimlerinde de Malatya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destek vereceğini vurguladı. Seçim süresi boyunca Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibinin sahada çalıştığını belirten AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, “14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan milletvekilliği seçimlerine ciddi manada katkıda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a teşekkür ziyaretine geldik. Milletimizin iradesinin sandığa yansıması noktasında göstermiş olduğu gayretlerden dolayı kendisine teşekkür ederiz. Bir teşekkürü de halkımıza ediyoruz. Bizlere aynı teveccühle Meclis temsili yetkisi verdikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Malatya'nın yeniden imarı ve ihyası noktasında gayretli çalışmalar gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan'da, “Malatya halkı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve milletvekillerimize büyük bir teveccüh göstermişlerdir.

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı. Malatya 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimde Cumhurbaşkanımızın arkasında ‘Beydağı gibi dimdik' duracak. Çok çok güçlü bir destek vereceğine inanıyorum. İnşallah Türkiye rekoru Malatya'da kırılacak. Malatya'mızın tekrar ayağa kalkması noktasında, imarı ve ihyası noktasında AK Parti milletvekillerimiz Ankara'da bizleri temsil edecek ve verdiğimiz güçlü desteğin Malatya'ya hizmet olarak döneceğinden en ufak bir kuşkum yok" dedi.

Cumhur İttifakının büyük bir oranla Meclis'e girdiğinin altını çizen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, "Malatya demokratik hakkını ve vatandaşlık hakkını büyük bir olgunluk içerisinde kullandı. Birçok vatandaşımız deprem bölgesi dışarısında olmasına rağmen gelip oylarını kullanarak, Malatya'ya sahip çıktılar. Bu anlamda bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı parlamentoya büyük oranda vekil gönderdi. Aynı zamanda da parlamentodaki büyük çoğunluk Cumhur İttifakının dolayısıyla hem istikrarın sürmesi adına hem Malatya'daki deprem yaralarını sarma adına inşallah 28 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanımıza gereken desteği verecekler ve büyük bir demokratik olgunlukla da sahipleneceğine inanıyorum. Ben tekrardan belediye başkanımıza ve çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.