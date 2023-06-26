Gürkan: "Malatya kimliğine uygun bir şekilde yerinde dönüşecek"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 6 Şubat depreminde ağır yara alan Malatya'da yerinde dönüşümün olacağını belirterek, “Malatya kimliğine uygun bir şekilde yerinde dönüşecek” dedi.

Bazı açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Pütürge ilçesinin Tekederesi Mahallesini ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, burada Tekederesi Cami Açılışına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Selahattin Gürkan, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek, sorunların çözümü noktasında Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti. Ayrıca Pütürge ilçesine yapılan yatırımlardan da bahseden Başkan Gürkan, Malatya'nın 13 ilçesinin tamamında yol, asfalt, altyapı, üstyapı çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

“Girişimlerimizin neticesini alıyoruz”

Pütürge ilçesi ziyareti esnasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Başkan Gürkan, deprem bölgesi olan Malatya'da yerinde dönüşümün de onaylandığının müjdesini verdi.

Başkan Gürkan'ın deprem süresi boyunca yerinde dönüşüm ilkesi içerisinde yürüttüğü çalışmalar nihai sonuca ulaştı ve Malatya'nın yerinde dönüşümü kesin olarak onaylandı. Başkan Gürkan, yerinde dönüşümün bazı kriterlerini de paylaştı.

6 Şubat'ta bir felaket yaşadıklarını belirten Gürkan, 20 yıldır belediye başkanı olduğunu ve yaptırdığı binaların hiç birinde hafif hasarın olmadığını söyledi. Yine ruhsat verdiği binalarda da orta veya ağır hasarlı hiçbir bina olmadığını da belirten Gürkan, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla görüştüm. Bizim deprem ile alakalı yaptığımız çalışmalarımız göz önündedir. Yerinde dönüşüm dedik. Bütüncül plan dedik. Şehrimizin kültürünü, kimliğini, hafızasını, omurgasını, demografik ve sosyolojik yapısını bozmayan bir şehir anlayışıyla planlamanın yapılmasını ifade ettik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, bizi aradı ve dedi ki ‘Başkanım Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında bir toplantı icra edildi. O toplantıda da şu müjdeyi verebilirsin, Malatya'da yerinde dönüşüm yapılacak” ifadelerine yer verdi.

Yerinde dönüşüm yapılan her ev sahiplerine de aynen TOKİ'de olduğu gibi hak sahiplerine verilen tüm hakların tanınacağını belirten Gürkan, "Yani hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız Malatya'daki yaraların sarılması noktasında her ev yaptırana 100-150 metrekare olan evlere kadar 500 bin lira hibe, 500 bin lira kadar da faizsiz para verecek ve 10 sene içinde ödemesi olacak. 150 metrekarenin üzerindeki evler içinde yine 500 bin lira hibe 750 bin faizsiz 10 yıl ödemeli kredi verilecek. İnşallah bu güçle beraber hem yerinde dönüşüm noktasında hem toplu konutların yapılarak, vatandaşımızın bir an evvel sıcak yuvasına kavuşmasında önemli bir değişime ve dönüşüme el atmış olacağız” dedi.

Yaşanılan depremin milli bir felaket olduğunu ve bunun da ancak birlik ve beraberlik içerisinde atlatılabileceğini vurgulayan Gürkan, “Yaralarımızın sarılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, devletimizin kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütlerimiz, hayır kurumlarımız hepsi el birliğiyle vatandaşımızın aç ve açıkta kalmaması noktasında yoğun bir çaba gösterdiler. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen hükümet üyelerimize ve tüm hayırsever kurum ve kuruluşlarımıza sonsuz müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.