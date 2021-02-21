Gürkan, Malatyalı iş adamlarına hizmet ve yatırımları anlattı

Gazeteci Vahap Munyar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programda Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesi hizmet ve yatırımları hakkında bilgiler aktardı.

Malatya'da her kesimine eşit hizmet ürettiklerini ve hizmet üretirken hiçbir ayrım yapmadıklarını belirten Başkan Gürkan, “Türkiye'de en fazla yatırım yapan belediye Malatya Büyükşehir Belediyesidir. Bunu da Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde grup toplantısında ifade ettiler. Çok kısa bir süre içerisinde 2 bin km'ye yakın asfalt çalışması gerçekleştirdik. Bu Cumhuriyet döneminin rekorudur. Malatya'da ana artere alternatif iki yol açtık. Anayurt Bulvarı ve Danişmentgazi Bulvarı. Daha önceden planlanan Kuzey ve Güney Kuşak yolları ile ilgili kamulaştırma çalışmalarını gerçekleştirdik ve inşallah bu sene sonu itibariyle Kuzey Kuşak Yolu, önümüzdeki sene sonu itibariyle Güney Kuşak Yolu ile Kuzey Çevre Yolu'nu faaliyete geçirerek Malatya'nın bu anlamda trafik ve ulaşımla ilgili sorunlarının önüne geçilmiş olacağız. Malatya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan bütün iş makinelerinin yenilenmesi gerçekleştirildi. Altyapı çalışmalarında Doğu Kolektörü tamamlandı, Batı Kolektörü ve diğer altyapı çalışmalarıyla ilgili 12 arıtma tesisinin ihalesini gerçekleştirdik. Malatya'mızın bir kütüphanesi yoktu şu anda Malatya'ya bir kütüphane kazandırıyoruz. Vagon Onarım Fabrikası için Kızılay ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde burada üç fabrika inşa ediliyor. Tekstil Fabrikası, Prefabrik konut üretim fabrikası ve Lojistik merkez şu anda çalışmalar son aşamasına geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi o alanda altyapı çalışmalarını, asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarıyla ilgili bütün iş ve işlemleri gerçekleştirildi. Yimpaş binasının da yeniden Malatya'ya kazandırılması için ihalesini gerçekleştirdik. Beydağı kentsel dönüşüm projesi kapsamında kamulaştırma bedeli olarak yaklaşık 40 milyon lira bedeli ödendi ve ihalesi gerçekleştirildi. Kuru Kayısı Lisanslı Soğuk Hava Deposu 14 Milyon Euro'luk bir yatırım oda bitme aşamasına getirildi. Şire Pazarı Projesi yaklaşık 600 milyonluk bir yatırım ihalesi gerçekleştirildi. 5 bin kişilik kapalı spor salonu ve jimnastik salonunun ihalesini gerçekleştirdik. Fuarcılık Merkezi'nin ihalesini gerçekleştirdik çalışmalar tamamlanma aşamasına getirildi. Ekmek ve Yemek Fabrikaları'nın yapımı ile ilgili ihaleleri gerçekleştirdik. Fidancılar Sitesinin ihalesini gerçekleştirdik ve yapımı son aşamaya geldi. Buğday Pazarı ihalesi gerçekleştirildi. İnderesi Tabiat Parkı tamamlandı 3 bin 700 dönüme çıkarıldı. İnderesi Tabiat Parkı içerisinde 250 kişilik gençlik kampının ihalesini yaptık. Cumhuriyetimizin 100 yılına yetiştirmek için çalışmalarını başlattığımız 300 dönümlük Cumhuriyet Parkımızın çalışmaları sürüyor. Atatürk Anıtının bulunduğu ve törenler sırasında ulaşımın büyük problemler yaşadığı bu alanda gerekli çalışmaları yaparak eski Ticaret Lisesi ve Atatürk Evi'nin bulunduğu alan Belediyemiz uhdesine geçmesi ile bu alanın tören alanı olarak düzenlenmesini yapacağız. Bu alanlara karşılık olarak Büyükşehir Belediyemiz tarafından yeni bir okul yapılması yönünde Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladık. Millet Bahçesi çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Kernek Meydanı'nda yapılan düzenlemeler sonrasında kapatılan su kaynaklarından dolayı yaşanan büyük bir sıkıntı vardı. Yapmış olduğumuz ihale ile su kaynakları tekrar çıkarılarak alt kodlarda kalan evlerin bodrumlarının su ile dolmasının önüne geçilecek. Emniyet ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde 3 bin 500 kişilik Özel Harekat Merkezi'nin Malatya'ya yapılması ile ilgili İçişleri Bakanlığımız TOKİ'ye devrini gerçekleştirdi ve ihalesi yapılacak. Türkiye'deki Özel Harekat Polislerinin eğitimleri burada gerçekleştirilecek. Bu da Malatya ekonomisi için ayrı bir canlılık kazandıracak. Ayrıca Bilkent Üniversitesi ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Fırıncılar mevkiinde 300 dönümlük yer ihdas edilerek anaokulu, ilkokul, orta ve lise düzeyinde okullar açılacak. Bu bir devlet projesidir Türkiye'de 4 şehirde uygulanmakta. Erzurum'da daha önceden yapılmıştı. Şanlıurfa, Van ve Malatya. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Malatya'ya bu yatırımın kazandırılması gerçekleşmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Bu hizmetleri gerçekleştirirken Büyükşehir Belediyesi olarak bir santim yer satışı yapmadan 4 bin 100 dönüm yer tahsisi yapıldığına dikkat çeken Gürkan, “ Askeriyeden bin 100 dönüm yer aldık ve onun karşılığında Altay Kışlasına Askeri tesislerin yemekhane, yatakhane, kafeterya ve sosyal tesislerin yapımı için ihalemizi gerçekleştirdik. Ayrıca mera alanından almış olduğumuz bin dönüm yerle birlikte toplam 2 bin 100 dönüm yere Yeni Sanayi Sitesi'nin yapımı için çalışmalara başladık. Açıklamış olduğum hizmet ve yatırımların tamamı yapılan, devam eden ve ihalesi gerçekleştirilen projelerdir. Büyükşehir Belediyesi olarak kendi enerjimizi üretme noktasında da büyük bir çaba ve gayret içerisindeyiz. HES ve GES projelerimizle 17MW enerji üretimi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca çöpten de elektrik üretimi yapıyoruz ve yeni çöp döküm sahasında da elektrik üretimi için altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Malatya bütün çehresiyle altyapısı, üstyapısıyla tamamen değişiyor. Altyapısı, suyu, kanalizasyonu ve asfaltı olmayan hiçbir yerleşim yeri kalmayacak diye kendimize bir hedef belirlemiştik. Bu hedefimiz doğrultusunda yüzde 80 asfalt çalışmalarını tamamladık. MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ilçelerimizde büyük yatırımlar gerçekleştirildi.

Tarihi eserlerin ayağa kaldırılması yönünde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Şahabe-i Kübra Medresesinde kazı çalışmaları başladı. Taşhoron Kilisesi restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere. İlçelerimizde, meydanlar, kültür merkezleri, sanat merkezleri kazandırılması noktasında da çalışmalarımız devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacakları Vahap Küçük Hayır Çarşısı'nı hayata geçirerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Cumhurbaşkanımız Malatya'yı örnek gösterirken tesadüfi olarak göstermemiştir. Yapmış olduğumuz hizmetler ortada” şeklinde konuştu.

“Malatya'ya okul kazandırıldı”

Milli Eğitim Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi tarafından imzalanan protokol çerçevesinde tören alanının değiştirilmesi için Belediye'ye devredilen yerler karşılığında yapılacak olan okul ile ilgili olarak Malatyalı iş adamlarından destek isteyen Gürkan'ın bu destek çağrısına Malatyalı iş adamlarından Rıdvan Mertöz Okul'un yapımını üstleneceğini belirtti.

Başkan Gürkan konuşmasının ardından MİAD Yönetim Kurulu üyelerinden gelen soruları da cevapladı.

Son olarak bir teşekkür konuşması yapan MİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a vermiş olduğu bilgilerden ve yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.