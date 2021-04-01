Gürkan, Melekababa sakinleriyle bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Melekbaba Mahallesi Semt Konağı'nda mahalle sakinleriyle ‘Mahallelik Kültürü' programı gerçekleştirildi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği ‘‘Mahallelik Kültürü' adı altındaki programa Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Müftüsü Vestel Işıldar, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları ile Daire Başkanları, Melekbaba Muhtarı ve mahalle sakinleri katıldı.

Melekbaba Mahallesi Semt Konağı'nda mahalle sakinleriyle ‘Mahallelik Kültürü' programında konuşan Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir, Büyükşehir Belediyesi'nin Melekbaba Mahallesi için yaptığı çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Muhtar yaptığı konuşmalarında mahallelerine yönelik istek ve taleplerde de bulunarak, Başkan Selahattin Gürkan'a ve ekibine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de bu tür programların birlik ve beraberlik için önemli olduğunu söyleyerek, programa emeği geçenlere teşekkür etti.

“Komşuluk bir birine sahip çıkmaktır”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan programda yaptığı konuşmada, 2004 yılından beri başlatılan bu programda mahallelik fikrinin önemli olduğunu vurguladı.

Başkan Gürkan, komşuluk ilişkilerinde olumlu ortamların oluşması, sevginin barışın, hoşgörünün ve paylaşmanın çoğalması için Mahallelik Kültürü Projesi'nin çok önemli olduğuna dikkat çekti. Gürkan, “Komşu komşusunu tanımazken birbirleriyle akraba gibi oldular ve kaynaşma olgusu oluştu. Komşulukla ilgili geçtiğimiz yıllarda müftümüzle, kanaat önderleri ve yerel önderlerle ve sivil toplum örgütleri ile birlikte bu toplantıları yaptık. Bizler bu mahallelik fikrini ortaya attığımızda Türkiye Projesi dedik. Cenab-ı Allah komşu ile ilgili emirleri Peygamber Efendimize anlatırken elinin titrediğini ve korktuğunu ve şu ifadeyi kullandığı söylenir. ‘Ben zannettim ki Cenab-ı Allah komşu komşuya miras çıkacak. Komşu komşudan razı olmadı mı komşu cennete gidemiyor'. Dolayısıyla bizim bütün mahallelik fikrimiz ve hareketimiz bir mahallede yaşayan komşuların birbirinden razı olması fikrine bağlıdır. Komşuluk budur, komşuluk birbirine sahip çıkmaktır. Ama sen sahiplenmezsen size de kimse sahiplenmez. Komşularımıza ve komşuluk ilişkilerimize güzel bir şekilde devam edelim. Dolayısıyla kanaat önderlerimiz, muhtarlarımızla, buradaki komşularımızla bir adım atalım. Komşumuz hasta ise ona gitme noktasında, bir derdi veya problemi varsa onu çözme noktasında bir güven duygusu oluşturalım. O güven atmosferi içerisinde komşuluk ilişkilerimizi, mahallelik kavramını eğer Türkiye Projesi haline getirmek istiyorsak bizlerinden üzerine büyük yükümlülükler düşüyor. Bunu somut örneklerle, tespitlerle insanlara anlatmak durumundayız” şeklindeki konuşmasını tamamladı.