Gürkan, mimarlarla buluştu

Gürkan, Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Fatma Altaş ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet ederek, Malatya ile ilgili konularda istişarede bulundu. Burada konuşan Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Fatma Altaş ise, Malatya ortak paydasına dikkat çekerek, “Biz mimarlar olarak Malatya kenti bizim olmazsa olmazımızdır. Biz bu kentte yaşıyoruz. Bu kent bizim çizgilerimizle, bizim kalemimizle şekilleniyorsa, bize gereken değerin verilmesi, elzem olan konularda bizim görüşlerimizin her zaman alınmasıdır. Sizin bu konudaki hassasiyetlerinizi az çok biliyoruz. Malatya, mimari dokusuna verdiğiniz hassasiyetinize teşekkür ediyorum şahsım ve tüm arkadaşlarımız adına. Allah girdiğiniz seçim maratonunda Allah muvaffakiyetler versin. Bundan sonra da Büyükşehir olarak yapacağınız çalışmalarda da odamıza kayıtlı tüm arkadaşlarımız adına sizinle birlikte ortak çalışmalar yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan ise katılımcı belediyeciliğin temelinde istişare ve birlikte yönetim anlayışının olduğunu ifade ederek, “Mimarların görüş ve bakış açısı, vizyonerlikleri ve ferasetleri çok daha farklıdır. Şehir yönetilirken şehrin değerleriyle yönetilmesi, şehri daha faziletli ve erdemli kılar. Bizim katılımcı belediyecilik anlayışı da buna dayanır. Şehir değerleriyle birlikte yönetilirse, şehir bir anlam ifade eder. Mimarlar odamızla biz hem Battalgazi'de yakın çalışma içerisindeydik. Şimdi metropol olduktan sonra da bu çalışmalar sürdü. Özellikle şehrin geleceği ve şehrin yol haritası noktasında onların görüşlerini almaktan büyük onur duyduk. Bu görüşler de şehrin geleceği açısından önemli sonuçları beraberinde getirdi. Netice itibariyle yapılan işlerin tenkis olmaması, yeniden başka bir şeylerin yapılmamasının temel argümanı istişare yapmaktır. İlgili birimlerle şehrin yol haritasını belirlemektir. Mimarlar Odası da bu yol haritasının belirlenmesinde önemli bir kuruluşumuzdur. Bu önemli meslek kuruluşumuzla önümüzdeki süreçte daha yakın bir temas içerisinde, daha yakın çalışma içerisinde bu işleri yapmaya gayret göstereceğiz. Hem şehirlerin daha yaşanabilir, çağdaş, modern bir şekilde olması, hem de kültürel mirasımızın korunması ve sosyal doku anlamında sosyal entegrasyonunun şehrimizde huzur ve güvenin egemen olduğu, şehirde yaşayan insanların şehrin sakini değil, sahibi olması ve bu şehir fotoğrafında kendimi göreyim anlayışının zihinlere yerleştirilmesi için bu tür istişare mekanizmasının fikir ve düşüncelerin şehrin hizmet anlayışına yansıması önemlidir. Mimarlar Odası'nı şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda hep yanımızda gördük. Bundan sonra da daha yakın istişare içerisinde şehrimizin mazisine layık istikbale hazırlanması noktasında elimizden gelen gayret ve çabayı göstereceğiz” diye konuştu.