Gürkan, muhtarlarla bir araya geldi

Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali öncesi muhtarlar ile bir araya gelerek, istişare toplantısı düzenledi.

Nikâh Sarayında gerçekleşen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Genel Sekreter Cemal Noğay, Daire Başkanları, Şirket Genel Müdürleri, şube müdürleri, muhtar dernek başkanları ve muhtarlar katıldı.

23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali öncesi muhtarlar ile bir araya gelmekten büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; “Biz kayısı festivalini en son 2013 yılında yapmışız. 1973 yılında başladığımız fuar, 1980'den sonra sekteye uğruyor. 1993'te devam ediyor ve 2013'ten sonra da fuarı bırakıyoruz. Değerli muhtarlarımız, kimse kendisini kenarı koymasın. Hepimiz bu geminin içinde seyahat ediyoruz. Bu geminin sağ ve selamet bir şekilde hedefine gitmesi lazım. Geminin de hedefini bilmesi lazım, hedefi olmayan gemiye hiç bir rüzgarın faydası olmaz. Bizim hedefimiz bellidir, Malatya'yı mazisine layık, istikbale hazırlama hedefidir. Bunu belediye birimlerinde, siz muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte el ele yapacağız. Bugünkü toplantımız Malatya'daki muhtarlarımız ile bir araya gelerek, Kayısı Festivali ve Kayısı Etkinlikleri ile ilgili bilgiler vermek ve fuar öncesi hem bizlerin, hem de muhtarlarımızın üzerine düşen sorumlulukları birlikte yerine getirmektir” ifadelerini kullandı.

Makamların nefsi tatmin ederek insanlara tahakküm etme yeri olmadığını belirten Başkan Gürkan, “Hiçbir muhtarımız şöyle bir ye'se sakın kapılmasın, buradaki belediye personeli, bizler ve sizler bu memlekette yaşayan insanlara hizmet etmek ile mükellefiz. Makamlar nefsi tatmin ederek insanlara tahakküm etme yeri değildir. Makamlar insanlara hizmet etme yeridir. Biz buralarda memleketimize hizmet edeceğiz” şeklinde konuştu.

Demokrasi bir nehirse, muhtarlar o nehrin kaynağıdır diyen Başkan Gürkan, “Muhtarlık müessesesi çok önemlidir. İsminizle seçiliyorsunuz. 20 bin nüfuslu bir mahalleye isminizle seçiliyorsunuz. Bu çok önemli bir hadisedir. Muhtarların görüş ve düşünceleri bizim yol haritamızın oluşmasında temel değerlerimizdir. Biz hepimiz, ev sahibiyiz. Gelen misafirleri hep birlikte en güzel şekilde ağırlayacağız. En güzel şekilde tanıtımımızı yapacağız. Bu hepimizin görevidir. 16 Temmuz 2019 Kortej yürüyüşünde hep birlikte gereken mesajı vermeliyiz. Bu yürüyüşte mesajımızı vermeliyiz. Hepiniz katılın. Bu bir mesajdır. Biz Malatyalılar Malatya'ya sahip çıkıyoruz. Malatya'nın milli ürünü kayısıya sahip çıkıyoruz. Birlik beraberlik içerisindeyiz. Bu Malatya'ya ve Türkiye'ye verilen bir mesajdır. Cumhurbaşkanımızı, Bakanları, Bürokratları, milletvekillerimizi Kayısı Festivalimize davet ettim” dedi.

Başkan Gürkan, “31 Mart'ta sizler bizlere güvendiniz. Bizlere çok büyük destek verdiniz. Türkiye'de hiç kimseye verilmeyen ve Malatya tarihinde hiç kimseye verilmeyen rekor oy oranıyla bir desteği bize verdiniz. O yüzden biz de gecemizi gündüzümüze katıp size ve Malatyalıya hizmet etme mecburiyetindeyiz.” ifadelerini kullandı.

16 Temmuz akşamı saat 20.00'de Öğretmenevi önünden Kapalı Çarşıya kadar çok güçlü bir kortej yapacaklarını dile getiren Başkan Gürkan, “On binlerin yürüdüğü bir kortej olacak. Bu mesaj olacak. Bu Malatya'nın dimdik ayakta olduğu mesajını Türkiye'ye sizler vereceksiniz” diye konuştu.