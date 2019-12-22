G?rkan ??rencilere r?portaj verdi

Vali Galip Demirel Ortaokulu Okul M?d?r? Hamit Kapan, T?rk?e ??retmeni Fatma Karg?n, Okul Aile Birli?inde Osman G?n?lta? ve ??renciler ?rem Ayar ile Salih Akku?, Malatya B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Selahattin G?rkan'? ziyaret etti.

Samimi bir ortamda ger?ekle?en ziyarette Ba?kan G?rkan Vali Galip Demirel Ortaokulu' nun "Galibiz" adl? dergisinin ikinci say?s? i?in ??rencilerle r?portaj ger?ekle?tirdi.

R?portajda ?zellikle Malatya B?y?k?ehir Belediyesi taraf?ndan gen?lere y?nelik ger?ekle?tirilen faaliyetler, e?itim ile ilgili hayata ge?irilmesi planlanan projeler hakk?nda Ba?kan G?rkan'?n g?r??leri al?nd?.

Okul M?d?r? Hamit Kapan taraf?ndan okul ile ilgili bilgilendirme yap?larak, okul b?nyesinde e?itim ve sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili ?al??malar?n aktar?ld??? ziyarette, Ba?kan G?rkan'a ziyaret an?s?na nostaljik radyo hediye edildi.