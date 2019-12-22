İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

G?rkan ??rencilere r?portaj verdi

Malatya B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Selahattin G?rkan ??rencilerle r?portaj ger?ekle?tirdi.


Vali Galip Demirel Ortaokulu Okul M?d?r? Hamit Kapan, T?rk?e ??retmeni Fatma Karg?n, Okul Aile Birli?inde Osman G?n?lta? ve ??renciler ?rem Ayar ile Salih Akku?, Malatya B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Selahattin G?rkan'? ziyaret etti.


Samimi bir ortamda ger?ekle?en ziyarette Ba?kan G?rkan Vali Galip Demirel Ortaokulu' nun "Galibiz" adl? dergisinin ikinci say?s? i?in ??rencilerle r?portaj ger?ekle?tirdi.


R?portajda ?zellikle Malatya B?y?k?ehir Belediyesi taraf?ndan gen?lere y?nelik ger?ekle?tirilen faaliyetler, e?itim ile ilgili hayata ge?irilmesi planlanan projeler hakk?nda Ba?kan G?rkan'?n g?r??leri al?nd?.


Okul M?d?r? Hamit Kapan taraf?ndan okul ile ilgili bilgilendirme yap?larak, okul b?nyesinde e?itim ve sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili ?al??malar?n aktar?ld??? ziyarette, Ba?kan G?rkan'a ziyaret an?s?na nostaljik radyo hediye edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.