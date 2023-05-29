Gürkan, Orduzu Kaldırım Mahallesinde yol çalışmalarını inceledi

Başkan Gürkan, Malatya'da birçok yolumuzda hem kış şartlarından hem de yaşanan depremden dolayı zeminlerde bozulmalar olduğunu ifade etti.

Orduzu Kaldırım Mahalle yollarında zemin iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı M. Hakan Demir, “Malatya genelinde birçok yolumuzda bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızın tamamlanması ile birlikte daha güvenli ve konforlu bir yol ağına vatandaşlarımızı kavuşturmuş olacağız” dedi.

Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi tarafından Orduzu Kaldırım mahallesindeki çalışmaları yerinde incelediklerini belirten Başkan Gürkan ise yaptığı açıklamada, “Depremle birlikte yol akslarımızda büyük bozulmalar meydana geldi. Bir yandan yol aksları bozulan yollarımızda iyileştirme çalışmaları yapılırken diğer yandan da yeni yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Malatya trafiğine büyük bir rahatlama getirecek olan Kuzey ve Güney Kuşak yolları ile Güldal Akşit Bulvarındaki çalışmalar devam ediyor. Şu anda çalışmalarını incelediğimiz bu yolumuzda da hem kış şartlarından hem de depremden dolayı zemininde bozulmalar meydana geldi. Ekiplerimiz meydana gelen bu bozulmaları gidermek için iyileştirme çalışmaları yapmaktalar. İnşallah Kaldırım mahallemizin Güldal Akşit Bulvarı ve Kuzey Kuşak Yolu ile bağlantısının yapılması sağlanmış olacak. Vatandaşlarımız daha konforlu ve güzel bir zemin üzerinde ulaşımlarını sağlamış olacaklar. Çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.