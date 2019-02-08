Gürkan, Özsan Sanayi Sitesi esnafları ile bir araya geldi

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Öz Malatyalılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı'nda esnaflarla bir araya geldi.

Burada konuşan Öz Malatyalılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Şemsettin Alkan, “Bizi kucaklayan ekibine, yetkili teknik adamlarına talimat verip, benim gelmeme gerek yok, ne gerekiyorsa yapalım diyen bir belediye başkanımız var. Allah'ta bunun semeresini Büyükşehir ile ödüllendirdi. Allah yolunu ve bahtını açık eylesin” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise, esnafın rahat ve güvenli çalışabileceği ortamların hazırlanması gerektiğine dikkat çekerek, “Özellikle bizim şehir içerisindeki siteler olsun, mobilyacılar olsun, marangozlar olsun, Şire Pazarı olsun bunlarla ilgili şehrin trafiğini de rahatlatacak, esnafımızı rahatlatacak, müşteri trafiğini de rahatlatabilecek, hem hijyenik anlamda, hem kullanılabilirlilik anlamında, işin kolaylaştırabilinmesi anlamında, yeni sitelerin yapılması noktasında, proje anlamında düşüncemiz olduğunu ifade etmek istiyorum. Ancak bizim söylediklerimizin yerine getirilmesi gerekir. Biz, arsa ve yerlerle ilgili gerekli araştırmaları yaptık, çalışmalarımız devam ediyor. Biz tabi hem sanayicimiz olsun, hem esnafımız olsun, hem diğer sektörde çalışanlarımız olsun, bu konuda yerlerinin daha rahat olması noktasında Malatya'mıza yakışır, Malatya'mıza yaraşır, günün koşullarına cevap ve ihtiyaç verecek nitelikli fiziki kapasitesi olan iş yerleri yapmak için gayret ve çabamız olduğunu da belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

Aidiyet olgusunun önemine dikkat çeken Başkan Gürkan, “Esnafımızın hem şehre ait olduğu hissini insanlarımıza hissettirmek, hem onların çalışma koşullarını rahatlatmak, hem onların önündeki engelleri aşmak, hem de onların can, mal, emniyet ve güvenlik tedbirlerini alma gibi de sorumluluklarımız var. Bize sordukların da sizin en büyük projeniz nedir dediklerinde ben, sosyal, demokratik ve kültürel entegrasyon projesi diyorum. Tabi bunu söylerken de insanlarımız nedir bu diyorlar. 2014 yılında bize bu görevi tevdi ettiklerinde yine aynı soru soruldu ve Mahallelilik projesi demiştim. O zamanda bu ne gibi sözler duymuştuk fakat Mahallelilik projesi Türkiye projesi oldu. Yarın sosyal, demokratik ve kültürel entegrasyon projesi de Türkiye projesi olacak. Çünkü; sizin bu anlattıklarınız ve anlatmadığınız bütün işlerin hepsi bunun içerisinde yer alıyor. Biz, şehirde şehir insanının, şehrin sahibi gibi yaşayacağı modern anlamda, çağdaş anlamda, tarihi değerlerine bağlı, kimliğine, hafızasına, belleğine bağlı insanların oluşturacağı ve şehre ait mutluluk duyacağı insanların oluşması lazım. Onların güvenlik şeridi içerisinde hizmetlerini yürütürken, şunun, bunun tedirginliği ve kaygısı içerisinde olmadan kendi işlerini yapacaklar. Mutlu bir şekilde evlerine ve mutlu bir şekilde iş yerlerine gelecekleri ortamlar hazırlanacak. Dün bizler en büyük projemiz mahallelilik dediğimizde, mahalle anlamında hiç bir karşılığı yoktu. Ama onları belli bir sisteme oturttuğumuz içindir ki bugün Battalgazi Belediyesi Türkiye'nin en önünde ki belediyedir. Açık ara en önündeki belediyedir. Türkiye'de hangi belediyeyi alırsanız alın, bütçesi benim 10 misli olsun, 20 misli olsun, onların sadece 5 yılını alın demiyorum, bir belediyenin hizmet yılı 40-50 yıl olduğu için söylüyorum. İsterseniz 100 yılını alın, yapmış oldukları toplam hizmet, Battalgazi'nin 5 senesi gibi olan Belediye yoktur. Demek ki siz tespiti doğru yapar, teşhisi doğru korsanız, sistemi doğru işletirseniz yapılamayacak bir şey yoktur” diye konuştu.