İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gürkan pazarı ziyaret edip maske dağıttı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarını kontrol ederek, esnafa ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı.

Zabıta ekipleri ayrıca, maskesiz seyir halinde olan sürücülere de maske dağıttı.


İpek caddesi üzerinde Cuma günleri kurulan pazar yerini ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, pazarda incelemelerde bulundu.


Sosyal mesafeyi koruyarak pazar yerini gezen Gürkan, esnaflardan sağlık, hijyen ve sosyal mesafeyi koruma noktasında dikkatli olmalarını istedi. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri pazar yerlerine girişlerde vatandaşların ateş ölçümlerini de gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ayrıca Pazar giriş ve çıkışlarına atık maske kutuları bırakarak kullanılan maskelerin atık kutusuna atılması yönünde yönlendirmelerde bulundu.


Korona virüs salgını sonrası bütün yetkililerin pazarları ziyaret ettiğini ifade eden Malatya Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Emre, “Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ve bizleri ziyaret eden herkese teşekkür ediyorum. Maske ve dezenfekte konusunda her türlü yardımı yapıyorlar. Esnafım ve Malatya halkı adına çok teşekkür ediyorum. Pazarcılar Odası olarak, Malatya'mızda yaşayan ihtiyaç sahiplerine sebze, meyve yardım kampanyası başlattık. İhtiyacı olan vatandaşlarımız odamıza müracaat ederse, hiçbir ücret talep etmeden, günü birlik sıkıntılarını imkanlarımız çerçevesinde karşılayacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.